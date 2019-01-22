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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.01.2019 - 10:35, Son Güncelleme:/

TEB: Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı

TEB, tarafından eczacılık fakültesi kontenjanlarının, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmesi, bu fakültelere girişlerde taban puanı sınırlaması getirilmesi, yeni eczacılık fakültesi açılmaması ve kontenjanların acilen azaltılması gerektiği belirtti.

TEB: Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı
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Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, 'Mühendislik lisans programları ile tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlıkla ilgili ilişkili diğer programlarda öğrenci alabilmek ve eğitimi sürdürebilmek için gerekli asgari koşulların belirlendiği' yönündeki açıklaması hatırlatıldı. Asgari şartlarla ilgili yıllardır mücadele veren bir meslek örgütü olarak TEB'in, Saraç'ın açıklamasını olumlu bulduğu ve desteklediği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin kalkınması açısından yeni üniversite ve fakültelerin açılmasını önemli bulmakla birlikte bunu yaparken insan gücü ihtiyacının göz önünde bulundurulması önemli" denildi.

'Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu'na göre, 2023 yılı için eczacı ihtiyacının yaklaşık 32 bin 900 olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, "Ancak Eczacı Bilgi Sistemi güncel verilerine göre üye eczacı sayısı, halihazırda 37 bini geçmiş durumda. Eczacı akademisyen görmeden mezun olan eczacılık fakültesi öğrencilerini bir kez daha hatırlatıyor, altyapısı yetersiz, laboratuvarları eksik, fiziki ve sosyal mekanları kısıtlı alanlarda bilimsel çalışmaların yapılamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz" görüşü savunuldu.

Açıklamada, 2001 yılında sekiz olan eczacılık fakültesi sayısının 2019 yılında 49'a yükseldiği kaydedilerek "2012-2019 yılları kıyaslandığında eczacılık fakülteleri kontenjanları yüzde 71.7 oranında arttı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından uygulanan Eczacı Yerleştirme Sistemi verilerinde, eczane açılabilecek yer sayısı toplam bin 843 olarak açıklandı. Buna karşılık her yıl yaklaşık 2 bin eczacılık öğrencisi mezun oluyor. Elimizdeki veriler, ivedilikle önlemler alınması gerektiğini, aksi takdirde mesleğimizin ve meslektaşlarımızın zarar göreceğini, istihdam sorunlarının ortaya çıkacağını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

'ECZACILIK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI İHTİYACA GÖRE BELİRLENMELİ'
Açılan eczacılık fakülteleri ile her yıl mezun olan öğrenci sayısı baz alınarak kapsamlı istihdam politikalarının geliştirilmesi ve kamuda daha fazla eczacı istihdam edilmesi gerektiğini vurgulanan açıklamada, şu önerilerde bulunuldu:
"Eczacılık fakültesi kontenjanları, sektörün iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmeli. Eczacılık fakültelerine girişlerde taban puanı sınırlaması getirilmeli, bu sınırlama başarı sıralaması göz önünde bulundurularak ilk 60 bini kapsamalı. Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı. Kontenjanlar acilen azaltılmalı. Öğretim elemanı ve altyapı eksikliği olan eczacılık fakülteleri üniversite-sanayi iş birliği ile Ar-Ge merkezlerine dönüştürülmeli."

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