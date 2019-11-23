TCK’da düzenleme: Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere, eğitim çalışanlarına karşı her türlü şiddete veya tehdide başvuran kişilere yönelik Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ve ilgili mevzuatta yeni yasal düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında işbirliği başlattıklarını açıkladı.
Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlanması için ‘Kırmızı Tebeşir’ mobil uygulama sistemi oluşturduklarını belirten Selçuk, Twitter hesabından ‘#şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi’ hashtag’iyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu ülkenin geleceğini hazırlayan öğretmenlere, eğitim çalışanlarına karşı, her türlü şiddete veya tehdide başvuran kişilere yönelik Türk Ceza Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yeni yasal düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında işbirliği başlattık. Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından hızlı müdahalenin sağlaması için ‘Kırmızı Tebeşir’ mobil uygulama sistemi oluşturduk ve yaygınlaşması için çalışmalar başlattık. Şiddete maruz kalan eğitim çalışanlarına bakanlığımızca hukuki destek sağlanacağı gibi, şikâyete gerek duyulmaksızın yasal sürecin bakanlığımızın ilgili birimlerince takip edileceği bir yapı kurduk. Okullarda yaşanan şiddet olayları okul ortamını, öğrenci ve öğretmen motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Eğitimciye yönelen şiddetin son bulması için konuyu bizzat takip ediyor ve toplumumuzdan bu konuda sonsuz destek bekliyorum.”
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