Tatili kilo almadan bitirin

Yazın gelişiyle birlikte birçok kişi kış aylarında aldığı kilolardan kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak üç aylık yaz tatiline giren öğrenci ve öğretmenler için durum tam tersi. Tatilde tüm düzenleri değişen bireylerde özellikle hareketsiz yaşam tarzı ve dengesiz beslenme sonucunda kilo artışının kaçınılmaz olduğu söyleniyor. Uzmanlara göre bu durum özellikle kilo almaya meyilli kişilerde obezite başlangıcının habercisi olabilir.

‘SAĞLIKSIZ BESLENME OBEZİTE BAŞLANGICI OLABİLİR’

Yaz tatiline eğlenme ve dinlenme hevesiyle girildiğini belirten Op. Dr. İsa Kaman, şunları söyledi:

“Özellikle öğrencilerin tatil sürecini hareketsiz bir şekilde, saatlerce ekran karşısında kalarak geçirdiğini gözlemliyoruz. Buna bir de sağlıksız ve dengesiz beslenme davranışları eklendiğinde obezite başlangıcı olabiliyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca belirli bir düzende işleyen uyku ve yeme alışkanlıkları yaz aylarında değişiyor. Öğrenci ve öğretmenler bu süreçte geceleri daha geç uyurken, uyanma saatleri de buna paralel olarak daha geç oluyor. Dolayısıyla akşam yemeği saati değişiyor, yemek sonrası da atıştırmaya devam edilebiliyor. Bu durum kahvaltının da normalden daha geç yapılmasına neden oluyor ve metabolizmanın dengesini bozuyor.

YAZ AKTİVİTELERİ İŞTAH AÇIYOR

Tatilde sıkça yapılan yüzme, bisiklete binme, yürüyüş gibi açık hava aktiviteleri, yeme içme isteğini arttırıyor. Farkında olmadan yapılan gıda veya meşrubat tüketimi de kilo alımına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kalorisi düşük ve sağlıklı besinlere yönelmekte fayda var.

MEYVE, DONDURMA VE MEŞRUBATLARA TALEP ARTIYOR

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle meyve, meşrubat ve dondurma gibi serinletici etkiye sahip ürünlere gösterilen talep artıyor. Ölçülü tüketildiğinde oldukça sağlıklı besinler olan meyveler, aşırıya kaçıldığında yüksek şeker oranı nedeniyle kilo alımına neden olabiliyor. Gazlı ve şekerli meşrubatlar ile dondurma da az tüketilmesi gerekenler arasında. Bunların yerine bolca su içmek daha iyi olacaktır.”