Tatili kilo almadan bitirin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTatili kilo almadan bitirin
GeriEğitim Tatili kilo almadan bitirin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.06.2019 - 15:08, Son Güncelleme:/

Tatili kilo almadan bitirin

Eğitim ve öğretim dönemi sona erdi. Tatile giren öğretmen ve öğrencilerin, uyku, beslenme gibi günlük düzenleri değişmeye başladı. Bu dönemde ortaya çıkan dengesiz beslenme davranışları ve hareketsizlik obezitenin başlangıcı olabiliyor. Yaz mevsiminde de en az kış aylarında olduğu kadar kilo alınabiliyor. Bu konu hakkında uyaran uzmanlar, yaz tatilinde obezitenin önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Tatili kilo almadan bitirin
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yazın gelişiyle birlikte birçok kişi kış aylarında aldığı kilolardan kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak üç aylık yaz tatiline giren öğrenci ve öğretmenler için durum tam tersi. Tatilde tüm düzenleri değişen bireylerde özellikle hareketsiz yaşam tarzı ve dengesiz beslenme sonucunda kilo artışının kaçınılmaz olduğu söyleniyor. Uzmanlara göre bu durum özellikle kilo almaya meyilli kişilerde obezite başlangıcının habercisi olabilir.

Tatili kilo almadan bitirin‘SAĞLIKSIZ BESLENME OBEZİTE BAŞLANGICI OLABİLİR’
Yaz tatiline eğlenme ve dinlenme hevesiyle girildiğini belirten Op. Dr. İsa Kaman, şunları söyledi:
“Özellikle öğrencilerin tatil sürecini hareketsiz bir şekilde, saatlerce ekran karşısında kalarak geçirdiğini gözlemliyoruz. Buna bir de sağlıksız ve dengesiz beslenme davranışları eklendiğinde obezite başlangıcı olabiliyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca belirli bir düzende işleyen uyku ve yeme alışkanlıkları yaz aylarında değişiyor. Öğrenci ve öğretmenler bu süreçte geceleri daha geç uyurken, uyanma saatleri de buna paralel olarak daha geç oluyor. Dolayısıyla akşam yemeği saati değişiyor, yemek sonrası da atıştırmaya devam edilebiliyor. Bu durum kahvaltının da normalden daha geç yapılmasına neden oluyor ve metabolizmanın dengesini bozuyor.

YAZ AKTİVİTELERİ İŞTAH AÇIYOR
Tatilde sıkça yapılan yüzme, bisiklete binme, yürüyüş gibi açık hava aktiviteleri, yeme içme isteğini arttırıyor. Farkında olmadan yapılan gıda veya meşrubat tüketimi de kilo alımına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kalorisi düşük ve sağlıklı besinlere yönelmekte fayda var.

MEYVE, DONDURMA VE MEŞRUBATLARA TALEP ARTIYOR
Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle meyve, meşrubat ve dondurma gibi serinletici etkiye sahip ürünlere gösterilen talep artıyor. Ölçülü tüketildiğinde oldukça sağlıklı besinler olan meyveler, aşırıya kaçıldığında yüksek şeker oranı nedeniyle kilo alımına neden olabiliyor. Gazlı ve şekerli meşrubatlar ile dondurma da az tüketilmesi gerekenler arasında. Bunların yerine bolca su içmek daha iyi olacaktır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Tatili kilo almadan bitirin
2 üniversiteye rektör atanacak
Bakan Selçuk: Öğretmenler, eğitimin en büyük halkası sizlersiniz
İşte tüm kitapçıklarla YKS soruları ve cevap anahtarı...