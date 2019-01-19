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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:/

Tatilde test yerine tasarım yapsınlar

Tatile çıkacak öğrencilere ve velilere seslenen STEM (Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında çalışmalar yürüten eğitim uzmanı Dr. Devrim Akgündüz, öğrencilere test ağırlıklı ödevler yerine tasarım yapabilecekleri görevler vermesini tavsiye etti.

Tatilde test yerine tasarım yapsınlar
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İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatilinde sık sık gündeme gelen ödev konusunu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi Müdürü Dr. Devrim Akgündüz, öğrencilere test ağırlıklı ödevler yerine tasarım ve kodlamaya yönelik ödevler verilmesinin daha yararlı olacağını söyleyerek, “Bu tip ödevlerle çocuklar saatlerce ilgilenebilir” diye konuştu. Akgündüz, tatili verimli geçirmek için şu önerilerde bulundu:

Uzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin
Uzmanlar: Karnedeki notlara fazla anlam yüklemeyin

EĞLENCELİ TASARIM VE DENEYLER

Ödev öğrencinin öğrenmesine yönelik olmalı. Sınav ve öğretim programının yetiştirilmesi kaygısıyla verilen test çözme ödevleri, öğrencileri ve dolayısıyla velileri de strese sokuyor. Oysa öğrencilerin daha çok kendilerini geliştireceği türden ödevlere ihtiyacı var. Aslında bunlara ‘ödev’ diye bir isim de verilmesine gerek yok. Gerçek bir hayat problemine odaklanmak da bir ödev niteliği taşıyabilir. Sonuç odaklı ödevlerin, öğrencilerin gelişimine katkısı çok sınırlı olur. Öğrencilerin zaten sıkıcı olan bu tip ödevlerden ziyade, onların zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlayacak ödevlere ağırlık verilmesi gerekir. Bunlar da ailelerin de katılabileceği eğlenceli tasarımlar ve deneyler yapmak olabilir.

ÖZEL ETKİNLİKLERLE BECERİLERİNİ GELİŞTİRSİNLER

Tatilde test yerine tasarım yapsınlar

Tasarlamak yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yapma, iletişim kurma, karmaşık problemleri çözme gibi becerilerin gelişmesine imkân sağlar. Dünya Ekonomik Forumu yeni nesillerde geliştirilmesi gereken becerilerin de bunlar olduğunu ifade ediyor. Basit malzemelerin kullanıldığı ‘Kendin Yap-Maker’ türünde etkinliklerle öğrenciler birçok beceriyi elde edebilir. Bununla ilgili internet ortamında, ‘Youtube’ ve ‘instructables.com’ gibi pek çok etkinliğe ulaşılabilir. Tahta çubuklar, yapıştırıcı malzemeler, pipetler, pet şişe, balon, karton, makas, silikon tabancası, oyun hamuru, mutfak malzemeleri, gıda maddeleri gibi malzemelerin kullanılabileceği bu etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor, hem de becerilerini geliştirme olanağı buluyor. Çubuk makarnadan köprüler kurmak, karton vb. kullanarak kendi bina tasarımını yapmak, pet şişeleri kullanarak kendi özgün araçlarını yapmak her çocuğun saatlerce vakit geçirebileceği türden etkinlikler olarak düşünülebilir. Ailelerin de bu etkinliklerin içerisinde olması çocuğun kaliteli bir zaman geçirmesi açısından da faydalı olur.

 

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