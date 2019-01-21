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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Prof. Dr. Ayşe Çakır İLHAN - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
21.01.2019 - 09:21, Son Güncelleme:/

Tatilde müze ve bilim merkezlerine davetlisiniz

Başta öğrenci, öğretmen ve veliler olmak üzere milyonlarca insanı ilgilendiren yarıyıl tatili başladı. Tatilinizi nasıl geçirirseniz geçirin kendinizi mutlu edin. Düşünün, üretin, yeniliklere açık olun, sorgulayın, eleştirin, kendinizi ifade edin, ama mutlaka müze, bilim merkezli, sanat galerili gibi yerlere gidin.

Tatilde müze ve bilim merkezlerine davetlisiniz
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2018-2019 öğretim yılının birinci yarısını tamamlayıp tatili hak eden başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenleri ve aileleri bu toplumun kalkınması için harcadıkları emekleri için tebrik ederim. Şimdi eğlenme, daha farklı alanlarla ilgilenme zamanı. Düşünün, üretin, yeniliklere açık olun, sorgulayın, eleştirin, kendinizi ifade edin. Müze, bilim merkezli, sanat galerili gibi yerlere gidin. Kitap okumak için kütüphaneleri, kitapçıları; müzik dinlemek için konserleri; görsel sanatları görmek için sergileri, galerileri, ziyaret edebilirsiniz. Tiyatroya, baleye, operaya, sinemaya gitmeyi de unutmayın. Ama mutlaka müzelere ve bilim merkezine özel ilgi gösterin. Size bilim merkezleri ve müzeler için bazı önerilerde bulunmak isterim.

Artık Türkiye’nin neredeyse her ilinde müze var. Bilim merkezleri daha az. Nasıl bir müzeye ya da bilim merkezine gideceğinizi önce internetten araştırın. Koleksiyonunda neler var?  Gidince neler göreceksiniz? Ücretli mi? Karnınız acıkırsa orada ne yiyebilirsiniz? Ya da yanınızda bir şeyler mi götürmeniz gerekir? Nasıl gidilir, sizin için hazırlanmış bir programları var mı? Tüm bu soruların cevapları için müzenin ya da bilim merkezinin internet sayfasını ziyaret edin, tarihçesinde ne yazıyor? Sizi aydınlatacak bilgiler var mı? Yoksa ‘Bize ulaşın’ butonundan merak ettiklerinizle ilgili mesaj gönderin, varsa eleştirilerinizi iletin.

Bazı müzeler ve bilim merkezleri çok büyüktür, bunun için neyi daha çok görmek istediğinize karar verin, o konuya yoğunlaşın. Yanınızda not alacağınız defteriniz, kaleminiz ve fotoğraf makineniz olsun. Arkadaşlarla olmak çok zevklidir, bir iki arkadaşla gitmenizi tavsiye ederim. Hem öğrenir hem eğlenirsiniz.

DİKKATİNİZİ ÇEKEN NESNENİN GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRIN
Bilim merkezlerinde daha çok bilimi deneyimleme fırsatı elde edersiniz. Sizi nelerin beklediğini zaten araştırdınız, biliyorsunuz. Ama müzeler çok çeşitli. Arkeoloji, etnografya, sanat, tabiat tarihi, çocuk ve oyuncak müzeleri gibi. Bu müzeler devlete, belediyelere,  üniversitelere ya da özel kuruluşlara bağlı olabilir. Belediyeler çocuk müzeleri yapıyor, bunu değerlendirin. Müzeye ailenizle ya da arkadaşınızla gittiniz. Orada size uygun bir eğitim programı yoksa önce müzeyi hızlıca gezin. Daha önceden kararlaştırdığınız konuları ayrıntılı inceleyin. Eğer bir arkeoloji ya da etnografya müzesine gittiyseniz o nesneye dikkatlice bakın, onu canlandırın, fotoğrafını çekin. Sonra adını, nerede ne zaman bulunduğunu, ne amaçla kullanıldığını, neden yapıldığını, boyutlarını, ağırlığını araştırın. Acaba bu nesne bugünde kullanılıyor mu? Benzerlikleri ve farklılıkları neler? Bundan 50 yıl sonra için bu nesneyi nasıl tasarlarsınız gibi sorulara müzede cevap arayın. Kendinizin bulamadığı cevaplar için müze görevlilerinden (Arkeolog, sanat tarihçisi, müze eğitimcisi) yardım isteyiniz.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Eğer bir sanat müzesine gittiyseniz, orada resim, heykel, enstelasyon, grafik, minyatür, hat, geleneksel el sanatlarıyla ilgili eserler görürsünüz. Tüm müzeyi gezdikten sonra en beğendiğiniz bir eseri ayrıntılı bir biçimde inceleyin. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

Yapıtın (resim, heykel, enstalasyon, grafik, minyatür,seramik, hat, vb) ana konusu ne? Neler anlatıyor? Varsa ismi nedir? Hangi tarihte yapılmış? Hangi çizgiler (Düz, zikzag, eğri) hâkim? Hangi şekiller (Geometrik, organik, her ikisi) baskın? Hangi renkler (Açık, koyu, soğuk, sıcak, parlak, mat) daha çok kullanılmış? Nasıl bir çerçeve var?  Hangi malzemeler  (Yağlı boya, pastel boya, karakalem vb. Kil, ağaç, taş) kullanmış? Eserin size göre mesajı, teması ne? Yapıtta kullanılan renkler duygusal açıdan (mutlu, üzüntülü, acılı, neşeli vb) ne anlatıyor? Bu yapıtı beğendiniz mi? Neden? Buna sahip olmak ister miydiniz? Sahip olduğunuzda nerede sergilerdiniz? Neden? Bu yapıta siz nasıl bir isim verirsiniz?
BU KONUDA DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Sevgili çocuklar, gençler, aileler ve öğretmenler;
Müzeye gitmek kişiye bakıp görmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, tasarım ve buluş yapmaya yönelik farkındalık kazandırır. Analitik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Girişimciliği ve ürün geliştirme becerilerini destekler. Problem çözme yanında problem bulma becerilerini geliştirir. Sorgulamaya, diyalog kurmaya ve eleştirel düşünmeye teşvik eder.

Sonuç olarak bilim merkezleri ve müzeler geçmiş, günümüz ve gelecekle ilgili olarak düşünmemize, sorgulamamıza ve yeni yaratıcı fikirler geliştirmemize destek olur. Tüm devlet müzelerinde öğrenci ve öğretmenlerden ücret alınmıyor. 24 Kasım 2018 de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devlet müzelerinde öğretmenlere ücretsiz hizmet vermesi büyük bir girişim. Öğretmenlerimizin bu ayrıcalıktan yararlanmaları ve okul dışı öğrenme konusunda daha da girişimci olmalarını bekliyoruz.

Müzelerde ve bilim merkezlerinde yaptığınız bu ve benzeri çalışmalardan sonra duygu ve düşüncelerinizi sosyal medyada yazarak paylaşmanız, alana önemli katkılar sağlayacak, sayenizde müzeler ve bilim merkezleri daha çok ziyaret edilecek.

İyi tatiller.

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