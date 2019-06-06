Emekli öğretmenden matematik sergisi
Emekli öğretmen Nurten Alpaslan, İzmir’de matematik sergisi açtı. ‘Herkes İçin Matematik’ öğretim modeliyle çocuklara ve yetişkinlere matematiği sevdirmeyi amaçlayan ve çeşitli eğitimler veren Alpaslan, ürettiği materyalleri sergiliyor.
‘Herkes İçin Matematik’ adı altında tasarladığı öğretici materyallerle eğitimler vererek matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmayı amaçlayan, emekli öğretmen Nurten Alpaslan, bayram tatilinde İzmir’in Selçuk ilçesinde sergi açtı. Bir matematik müzesi hayali olan Alpaslan, sergide birbirinden ilgi çekici materyalleri sergiledi. Bayram tatili için bölgede konaklayan tatilciler, çocuklarıyla sergiyi gezdi. Nesin Matematik Köyü’nün çok yakınında bulunan sergi, 10 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.
‘BAŞKA İLLERDE SERGİ AÇMAMI İSTİYORLAR’
Nurten Alpaslan, serginin çok ilgi gördüğünü söyledi. Alpaslan, "Çok heyecanlıyım. Matematik öğretmenleri de ziyaret etti, eski öğrencilerim de. Hepsi günüme güzellik kattı. Ziyaretçiler Ankara’ya, Gaziantep’e çağırıyor, sergiyi oralarda açmamı istiyor. Tatilciler çocukları için yaz kampı talep ediyor, belki yazın da burada bir çalışma yapabiliriz. Hayalimdeki matematik müzesini kurmak için mücadelemden hiç vazgeçmiyorum. Soluk aldığım sürece de vazgeçmem" diye konuştu.
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