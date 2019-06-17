Tatilde doğada vakit geçirsin

Yaz tatilinde yapılacaklar, doğal olarak farklı yaşlara göre değişebilir. Ancak, yaz tatilini fırsat bilip öncelikle tüm çocukların ve gençlerin dinlenmesi gerekiyor. Vücudumuz için dinlenmek, çalışmak kadar önemlidir. Dinlenmek çocukları kışa hazırlar. Bu sayede kışın ağır akademik yükü daha iyi kaldırılabilir. Dinlenmenin dışında, tüm çocukların ve gençlerin yaz tatilinde yapabileceği en önemli etkinlik yüzmeye gitmek. Yüzmek çok yönlü harekete sebep olur. Kalp ritmini hızlandırırken tüm vücudun stresini de atar. Kişiyi yumuşak bir yolla fit yapar ve tabii ki son derece eğlencelidir. Çocuklar yaşlarına göre, kumsallarda çeşitli oyunlar oynar. Kova-kürekle kale, şato, kule ve köprüler, havuzlar yapılır. Bu sayede güneşten de yararlanılır. Fotoğraf çekmek, herhangi bir şeyin koleksiyonunu yapmak, günlük tutmak, kağıtlarla şekiller yapmak, tahta ile bir şeyler inşa etmek de yapacakları etkinlikleri arasındadır. Müzelere gitmek, tarihi yerleri ziyaret etmek kadar, eğer şehirde lunapark gibi eğlence yerleri varsa, oralarda da vakit geçirebilirler.

ANNE BABALARIYLA YEMEK YAPABİLİRLER

Çocuklar bol bol oyun oynamalı, eğlenmeli ve doğada vakit geçirmeli. Örneğin, çocuklar yemek yapmayı sever. Anneleri ya da babalarıyla beraber mutfağa girip yemek yapabilirler. Arkadaşlarını çağırıp farklı yemekler yapıp, beraber tüketmeleri de son derece zevkli olabilir. Çocuklar piknik yapmayı da sever. Aynı plajda olduğu gibi pikniklerde de çeşitli etkinlikler yapılabilir. Top oynanır, ip atlanır. Bir büyüğün yardımıyla farklı bitkiler toplanabilir. Bu bitkilerin çeşitleri öğrenilir.

BİSİKLETLE GEZEN ÇOCUK BAĞIMSIZLIĞI TADAR

Yazın yapılacak önemli etkinliklerden biri de bisiklete binmek. Bisiklete binmek, tıpkı yüzmek gibi hafif bir egzersizdir. Ancak tüm kasları çalıştırdığı gibi, çocuklara bisiklet üzerinde dengede durmayı da öğretir. Bisiklet son derece eğlenceli bir egzersizdir; çocuk bisikletle gezerken bağımsızlığı tadar.

HAYVAN BARINAKLARI ZİYARET EDİLEBİLİR

Çocukları hayvan barınaklarına götürmek hayvanlara olan sevgileri ve koruma duygularını geliştirir. Bir akvaryuma da gidilebilir. Denizleri de yakından tanımak çocukların zihinlerini gelişmesini sağlar. Yazın yapılacak en önemli etkinliklerden biri de, tabii ki kitap okumaktır. Çocuklarımızı tatilde bol bol kitap okumaya teşvik etmeliyiz. Ancak, çocuklarımızın gözlerini internetten, sosyal medyadan ayırmanın zor olduğu bu teknoloji çağında, onlar başka bir şeye çok önem vermiyor gibi görünse de, kitap okumaya bir kere alışan çocuğun kitap okumaktan vazgeçmesinin zor olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Ailelerin bu nedenle çocukları için mutlaka kendilerinin değil de onların ilgi alanlarında olan kitapları bulup almaları gerekir. Son bir not olarak, çocuklarımızı gençlerimizi yaz tatilinde bu etkinlikleri yapmaya teşvik ederken, onları yalnız bırakmama da önemli. Özellikle küçük çocuklar aileleriyle beraber bir şeyler yapmaktan son derece mutlu olur.

PROF. DR. ZEYNEP KIZILTEPE KİMDİR?

1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, yüksek lisansını da burada tamamladı. Doktorasını ise Exeter Üniversitesi’nde yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Kızıltepe’nin, çalışma alanları arasında; gelişim, öğrenme, motivasyon, öğretmen yetiştirme bulunuyor.