Tatil için uzmanından kitap önerileri

Elinizden bırakamayacağınız çocuk kitaplarını yazar Süleyman Bulut sizler için derledi. İşte çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut’un önerileri:

Masal İçinde Masal / Gianni Rodari

Her hikâyenin bir sonu vardır. Ancak hikâyelerin sadece tek bir sonu mu olabilir? Yazar, bu kitabında hikâyeleri farklı sonlarla bitiriyor. Örneğin; yalan söyledikçe burnu uzayan ‘Pinokyo’ keresteci oluyor. Yazar Gianni Rodari kitabında, hayal gücünün sınırı olmadığını ve hikâyelerin farklı bir şekilde sonlanabileceğini gösteriyor.







Çizgili Pijamalı Çocuk / John Boyne

Ortaokul öğrencileri için uygun olabilir. Hikaye bir Nazi subayının oğlu olan Bruno’nun ve ailesinin Auschwitz Kampı’nın yanındaki bir eve taşınmasıyla başlıyor. Çizgi Pijamalı Çocuk, Bruno’nun kampta kalan bir çocukla ter örgülerin ardındaki iletişimini anlatıyor. Kampta kalan çocuğun babasının kaybolduğunu zannetmesi sonucunda çizgili pijama giyen iki çocuğun macera dolu arama hikâyesini tek solukta okuyacaksınız.

Şimdiki Çocuklar Harika / Aziz Nesin

Modern Nasreddin Hoca olarak anılan Aziz Nesin, mizahi bir dil kullandığı kitapta, mektuplaşan iki çocuğun hikâyesini anlatıyor. Çocuklar mektuplarında yaşadıkları absürt olayları birbiriyle paylaşıyor. Kitaptaki bazı diyaloglar, yıllar önce okuyanların hâlâ aklında. Kitabı okuyan çocuklar hemen bir mektup arkadaşı aramaya başlayabiliyor.

Bunun Adı Findel / Andrew Clemnts

5’inci sınıf öğrencisi Nick, soruları ve söz oyunlarıyla dersleri kaynatmayı çok seven bir çocuk. Fakat yeni öğretmenin de dil bilgisi çok iyidir. Öğretmeni, Nick’in dile olan yeteneğini fark eder ve ondan sözcüklerin kaynaklarıyla ilgili bir rapor hazırlamasını ister. Nick’e öğrendiği şeyler çok ilginç gelir. Bunun üzerine Nick, kalem yerine hiçbir anlamı olmayan ‘findel’ kelimesini kullanmaya başlar. Yeni kelime çok ilgi çeker ve bütün şehre yayılır. Kitap, yeni kelimeyi oluşturduktan sonra Nick’in başına gelenleri anlatıyor. Bunun Adı Findel kitabı, yazarı Andrew Clemnts’e bugüne kadar pek çok ödül kazandırdı.







Kolo / Vedat Dalokay

Yazar Vedat Dalokay, kitabında köyde yaşayan bir çocuk ve köyden uzakta yaşayan bir kadın ile keçinin hikâyesini anlatıyor. Kitaptaki kahramanlar Keban Barajı’nın suları altında kalan bir köyde yaşıyor.







Palavracı Lari Fari / Janosch

Canlanan oyuncaklar her gece kendisini farklı bir öykünün içinde bulur. Hikâyeleri Palavracı Lari Fari anlatır. Dürüst Aslan Hans, Şenşakrak Ayıcık, Pastik ördek ve diğer oyuncaklar her gece Palavracı Lari Fari’nin hikâyelerini dinler. Dürüst Aslan Hans ise Lari Fari’nin hikâyelerine inanmaz. Lari Fari her gece hikâye anlatmaya devam eder. Bu kitabı okuyanlar, birbirinden ilginç ve inanılmaz hikâyelerle karşılaşacak.







Büyülü Parmaklar - Road Dahl

Road Dahl’ın Büyülü Parmaklar kitabında doğayla ilgili pek çok öykü bulunuyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların dersler alabileceği kitapta pek çok resim bulunduğu için okunması keyifli ve kolay. Kitap kısa olduğu için tek günde bitirebilirsiniz.







Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor - Sara Şahinkanat

Yavru bir ahtapot olan Nino, ahtapot olmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Her sabah sekiz kollu kazak giymek onu çok yoruyor. Annesi ise bu durumun geçici olduğunu söyleyerek Nino’yu rahatlatmaya çalışıyor. Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor, okumaya yeni başlayan çocuklar için oldukça sade ve az sayfa sayısı nedeniyle okuması kolay bir kitap.







Böğürtlen Cini ve Sarı Gaga - Feridun Oral

Yazar Feridun Oral kitabında, göç zamanını kaçırmış ve kışı bir ağaçta geçirmek zorunda kalan Sarı Gaga isimli bir kuşun hikâyesini anlatıyor. Ulu Ağaç ve Böğürtlen Cini, Sarı Gaga’yı korumaya çalışıyor. Kitap dostluk ve dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.







Güneşi bile tamir eden adam - Behiç Ak

Yazar Behiç Ak kitabında, aşırı tüketim temasını işliyor. Yaşadığı adadaki her şeyi, hatta kalpleri bile tamir eden Kadir Bey’i nalbur ve beyaz eşya satıcısı sevmez. Kadir Bey’in kazançlarına engel olduğunu düşünürler. Adada yaşayanlar artık eski eşyalardan bıkmıştır ve yeni eşyalar alabilmeleri için Kadir Bey’i adadan uzaklaştırmak isterler. Kitap, Kadir Bey’in ve adalıların yaşadıklarını anlatıyor.