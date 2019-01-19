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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Sabri GARİP
19.01.2019 - 12:23, Son Güncelleme:/

Tatil için uzmanından kitap önerileri

Uzmanlara göre, tatili verimli geçirmenin en iyi yollarından biri bol bol kitap okumak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, karne dağıtımı sonrasında öğrenci ve velilere verdiği mesajda, en çok önemsediği şeyin çocukların kitap okuması olduğunu belirterek, “Kitap okumak hem çocuğun sanatsal, düşünsel gelişmesine, hem derslerine katkı sağlıyor. Kitap okuyanlar daha avantajlı oluyor hayatta. Roman olur, çizgi roman olur, yeter ki ilgi duysun, sevsin, kitap okuması çok fayda sağlar” diye konuştu.

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Elinizden bırakamayacağınız çocuk kitaplarını yazar Süleyman Bulut sizler için derledi. İşte çocuk kitapları yazarı Süleyman Bulut’un önerileri:

Tatil için uzmanından kitap önerileri

Masal İçinde Masal / Gianni Rodari

Her hikâyenin bir sonu vardır. Ancak hikâyelerin sadece tek bir sonu mu olabilir? Yazar, bu kitabında hikâyeleri farklı sonlarla bitiriyor. Örneğin; yalan söyledikçe burnu uzayan ‘Pinokyo’ keresteci oluyor. Yazar Gianni Rodari kitabında, hayal gücünün sınırı olmadığını ve hikâyelerin farklı bir şekilde sonlanabileceğini gösteriyor.

Tatil için uzmanından kitap önerileri


 

Çizgili Pijamalı Çocuk / John Boyne

Ortaokul öğrencileri için uygun olabilir. Hikaye bir Nazi subayının oğlu olan Bruno’nun ve ailesinin Auschwitz Kampı’nın yanındaki bir eve taşınmasıyla başlıyor. Çizgi Pijamalı Çocuk, Bruno’nun kampta kalan bir çocukla ter örgülerin ardındaki iletişimini anlatıyor. Kampta kalan çocuğun babasının kaybolduğunu zannetmesi sonucunda çizgili pijama giyen iki çocuğun macera dolu arama hikâyesini tek solukta okuyacaksınız.

Tatil için uzmanından kitap önerileri

Şimdiki Çocuklar Harika / Aziz Nesin

Modern Nasreddin Hoca olarak anılan Aziz Nesin, mizahi bir dil kullandığı kitapta, mektuplaşan iki çocuğun hikâyesini anlatıyor. Çocuklar mektuplarında yaşadıkları absürt olayları birbiriyle paylaşıyor. Kitaptaki bazı diyaloglar, yıllar önce okuyanların hâlâ aklında. Kitabı okuyan çocuklar hemen bir mektup arkadaşı aramaya başlayabiliyor.

Tatil için uzmanından kitap önerileri

Bunun Adı Findel / Andrew Clemnts
5’inci sınıf öğrencisi Nick, soruları ve söz oyunlarıyla dersleri kaynatmayı çok seven bir çocuk. Fakat yeni öğretmenin de dil bilgisi çok iyidir. Öğretmeni, Nick’in dile olan yeteneğini fark eder ve ondan sözcüklerin kaynaklarıyla ilgili bir rapor hazırlamasını ister. Nick’e öğrendiği şeyler çok ilginç gelir. Bunun üzerine Nick, kalem yerine hiçbir anlamı olmayan ‘findel’ kelimesini kullanmaya başlar. Yeni kelime çok ilgi çeker ve bütün şehre yayılır. Kitap, yeni kelimeyi oluşturduktan sonra Nick’in başına gelenleri anlatıyor. Bunun Adı Findel kitabı, yazarı Andrew Clemnts’e bugüne kadar pek çok ödül kazandırdı.

Tatil için uzmanından kitap önerileri


 

Kolo / Vedat Dalokay

Yazar Vedat Dalokay, kitabında köyde yaşayan bir çocuk ve köyden uzakta yaşayan bir kadın ile keçinin hikâyesini anlatıyor. Kitaptaki kahramanlar Keban Barajı’nın suları altında kalan bir köyde yaşıyor.

Tatil için uzmanından kitap önerileri


 

Palavracı Lari Fari / Janosch

Canlanan oyuncaklar her gece kendisini farklı bir öykünün içinde bulur. Hikâyeleri Palavracı Lari Fari anlatır. Dürüst Aslan Hans, Şenşakrak Ayıcık, Pastik ördek ve diğer oyuncaklar her gece Palavracı Lari Fari’nin hikâyelerini dinler. Dürüst Aslan Hans ise Lari Fari’nin hikâyelerine inanmaz. Lari Fari her gece hikâye anlatmaya devam eder. Bu kitabı okuyanlar, birbirinden ilginç ve inanılmaz hikâyelerle karşılaşacak.

Tatil için uzmanından kitap önerileri


 

Büyülü Parmaklar - Road Dahl

Road Dahl’ın Büyülü Parmaklar kitabında doğayla ilgili pek çok öykü bulunuyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların dersler alabileceği kitapta pek çok resim bulunduğu için okunması keyifli ve kolay. Kitap kısa olduğu için tek günde bitirebilirsiniz.

Tatil için uzmanından kitap önerileri


 

Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor - Sara Şahinkanat

Yavru bir ahtapot olan Nino, ahtapot olmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Her sabah sekiz kollu kazak giymek onu çok yoruyor. Annesi ise bu durumun geçici olduğunu söyleyerek Nino’yu rahatlatmaya çalışıyor. Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor, okumaya yeni başlayan çocuklar için oldukça sade ve az sayfa sayısı nedeniyle okuması kolay bir kitap.

Tatil için uzmanından kitap önerileri


 

Böğürtlen Cini ve Sarı Gaga -  Feridun Oral

Yazar Feridun Oral kitabında, göç zamanını kaçırmış ve kışı bir ağaçta geçirmek zorunda kalan Sarı Gaga isimli bir kuşun hikâyesini anlatıyor. Ulu Ağaç ve Böğürtlen Cini, Sarı Gaga’yı korumaya çalışıyor. Kitap dostluk ve dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.

Tatil için uzmanından kitap önerileri


 

Güneşi bile tamir eden adam - Behiç Ak

Yazar Behiç Ak kitabında, aşırı tüketim temasını işliyor. Yaşadığı adadaki her şeyi, hatta kalpleri bile tamir eden Kadir Bey’i nalbur ve beyaz eşya satıcısı sevmez. Kadir Bey’in kazançlarına engel olduğunu düşünürler. Adada yaşayanlar artık eski eşyalardan bıkmıştır ve yeni eşyalar alabilmeleri için Kadir Bey’i adadan uzaklaştırmak isterler. Kitap, Kadir Bey’in ve adalıların yaşadıklarını anlatıyor.

 

 

 

 

 

 

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