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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Doç. Dr. Yelkin Diker COŞKUN - Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
01.07.2019 - 09:20, Son Güncelleme:/

Tatil gençler için kariyer fırsatı olabilir

Okul dönemlerinin yoğun temposunun bittiği tatil zamanları özellikle de yaz tatilleri verimli geçirilmeli. Tatiller aileler ve çocuklar için önemli bir dinlenme ve yenilenme fırsatı.

Tatil gençler için kariyer fırsatı olabilir
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Tatiller verimli geçirildiğinde öğrencilerin akademik ve sosyal motivasyonlarını olumlu etkiler. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki öğretim yılında öğrenciler için dönem ara tatillerin sayısını arttırdı. Bu tatillerin sayıca artması tatil ve verimli tatil kavramlarını da sorgulamamızı sağlaması açısından olumlu oldu. Öğrenciler verimli bir tatilde oyun, dinlenme, eğlenme ve kişisel gelişime gerektiği kadar zaman ayırabilmeli. Verimli bir tatil planı kişiye özel olmalı. Bu nedenle öğrenciler aileleriyle birlikte kendilerine günlük ya da haftalık bir tatil planı yapmalı.

TABLET TATİLİ OLMASIN
Öğrencilerin tatil zamanlarının bir bölümünü oyunlara ayırması gerekiyor. Ancak bu oyunlar tablet ya da bilgisayar başında değil daha çok açık havada serbest zaman aktiviteleri olmalı. Çocuk ve gençlerin tatillerde tablet başında gereğinden uzun zaman geçirmesi tatilin tüm artılarını yok ediyor. Tatil planlarında makul tablet süreleri öğrenciler ve ebeveynleriyle birlikte belirlenmeli ve bu süreye uyulmalı. Tek eğlence aracı dijital oyuncaklar ya da televizyon olmamalı, açık hava etkinlikleri, parklar öğrencilerin tatillerinin en önemli parçası haline gelmeli.

TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMENİN ÇOK YÖNLÜ FAYDALARI OLABİLİR
Üniversite adayları ve öğrencileri için de verimli bir yaz planlamak önem taşıyor. Tatilde de kişisel gelişim odaklı olmalılar. Bu nedenle sivil toplum örgütlerince yürütülen gönüllü sosyal çalışmalara ya da stajlara katılmak, kariyer gelişimini destekleyecek iş deneyimlerine sahip olmak için tatiller önemli fırsat olarak görülmeli.

Genel olarak öğrenciler tatilde bir günü veya haftayı nasıl geçireceğini, hangi etkinlikleri yapmak istediğini, yaşadığı yerdeki müzeleri nasıl gezebileceğini, hangi kitapları ne kadar sürede okuyacağını belirlemeli. Tatilde yaptıklarıyla ilgili resimler, fotoğraflarla küçük notlar aldıkları bir tatil ya da anı defteri oluşturabilirler.

Ayrıca hobiler, yeni beceriler edinmek plan yapmak ve bunu hayata geçirmek öğrencilerde öz düzenleme becerisini arttırabilir. Öz düzenleme kendi kendine amaç belirleme ve o amaca yönelik çalışma yapabilme becerisini ifade eder. Araştırmalar öz düzenlemenin akademik başarının sağlanmasında önemli bir beceri olduğunu göstermekte. Bu nedenle tatilleri verimli geçirmenin çok yönlü faydaları olduğu unutulmamalı.

DOÇ. DR. YELKİN DİKER COŞKUN KİMDİR?
1979 doğumlu olan Yelkin Diker Coşkun, lisans ve lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü-Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda tamamladı. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunan Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun,  Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda görev yapıyor. Doç. Dr. Coşkun, öğretim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, öğrencilerde akademik ve sosyal becerilerin geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme alanlarında çalışıyor.

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