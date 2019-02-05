Tatil dönüşü motivasyon önemli
15 günlük tatilin ardından bazı öğrenciler okula adaptasyonda zorluk yaşayabiliyorlar.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Esra Aslan “Okul zamanı vaktinde kalkabilmek için akşam yaşına göre ayarlanmış belli bir saatte yatmaları önemli” diyor. Prof. Aslan ailelere uyku düzeni, teknoloji kullanımı gibi konularda şu uyarılarda bulunuyor:
Uyku düzeni, okula hazırlık ve ödev konusunda ailenin desteği ve motivasyonu gerekiyor. Bu alışkanlıklar çocuklara anne- babalar tarafından kazandırılmalı.
UYKU SAATLERİ DÜZENLENMELİ
Çocuklar, tatilde en çok uyku düzenlerini kaybediyor. Tatil bittiğinde özellikle ilk birkaç gün sabah kalkmaları problem olabiliyor. Çok ender olaylar haricinde çocukların biyolojik ritmini bozmamak için tatilde de belirli bir saatte uyuyup uyanmaları gerekiyor. Okul zamanı vaktinde kalkabilmek için akşam yaşına göre ayarlanmış bir saatte yatmaları şart. Evde belli bir düzen olmalı, tercihen ılık bir banyo okul öncesi kaliteli bir uyku için yardımcı olabilir.
OKULA HAZIRLIK VE ÖDEVLER
Her okul günü öncesi çocuğun ailenin denetiminde çantasını ve eşyalarını hazırlaması ilkokul döneminden itibaren kazandırılması gereken önemli bir alışkanlık. Kendi hayatıyla ilgili kademeli olarak çocuğa görevler vermeli ve bunları yapmasında planlamasında yol gösterilmeli. Tatil bitiminde bu konuda aile destek vermeli ve motive etmeli. Çocuk ya da ergen, ailenin sürekli uyarısıyla planlama ve hazırlık yapmamalı. Ödül, özendirme ve gerekirse ceza yöntemiyle davranışı yerleştirmek gerekir.
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