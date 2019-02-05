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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Tatil dönüşü motivasyon önemli

15 günlük tatilin ardından bazı öğrenciler okula adaptasyonda zorluk yaşayabiliyorlar.

Tatil dönüşü motivasyon önemli
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Esra Aslan “Okul zamanı vaktinde kalkabilmek için akşam yaşına göre ayarlanmış belli bir saatte yatmaları önemli” diyor. Prof. Aslan ailelere uyku düzeni, teknoloji kullanımı gibi konularda şu uyarılarda bulunuyor:

Uyku düzeni, okula hazırlık ve ödev konusunda ailenin desteği ve motivasyonu gerekiyor. Bu alışkanlıklar çocuklara anne- babalar tarafından kazandırılmalı.

UYKU SAATLERİ DÜZENLENMELİ
Çocuklar, tatilde en çok uyku düzenlerini kaybediyor. Tatil bittiğinde özellikle ilk birkaç gün sabah kalkmaları problem olabiliyor. Çok ender olaylar haricinde çocukların biyolojik ritmini bozmamak için tatilde de belirli bir saatte uyuyup uyanmaları gerekiyor. Okul zamanı vaktinde kalkabilmek için akşam yaşına göre ayarlanmış bir saatte yatmaları şart. Evde belli bir düzen olmalı, tercihen ılık bir banyo okul öncesi kaliteli bir uyku için yardımcı olabilir.

OKULA HAZIRLIK VE ÖDEVLER
Her okul günü öncesi çocuğun ailenin denetiminde çantasını ve eşyalarını hazırlaması ilkokul döneminden itibaren kazandırılması gereken önemli bir alışkanlık. Kendi hayatıyla ilgili kademeli olarak çocuğa görevler vermeli ve bunları yapmasında planlamasında yol gösterilmeli. Tatil bitiminde bu konuda aile destek vermeli ve motive etmeli. Çocuk ya da ergen, ailenin sürekli uyarısıyla planlama ve hazırlık yapmamalı. Ödül, özendirme ve gerekirse ceza yöntemiyle davranışı yerleştirmek gerekir. 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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