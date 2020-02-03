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Eğitim
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:53,Son Güncelleme:/

Tatil bitti öğrenciler ders başı yaptı

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci yarıyıl dönemi başladı. Öğrenciler 19 Haziran’da yaz tatiline girecek.

Tatil bitti öğrenciler ders başı yaptı
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Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının başladı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran’da tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Giriş Sınavı’nı (LGS), 7 Haziran’da yapacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.

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