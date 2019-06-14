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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.06.2019 - 11:28, Son Güncelleme:/

'Tatil amaçsızca ekran karşısında yaşanacak hadise değil'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinin amaçsızca ekran karşısında yaşanacak bir hadise olmadığını belirterek, bu nedenle çocuklara ve ailelerine birlikte gerçekleştirebilecekleri etkinlik önerilerinde bulunduklarını söyledi. Selçuk, “Tatil öğrenmenin yeni süreci olarak değerlendirilmeli” dedi.

'Tatil amaçsızca ekran karşısında yaşanacak hadise değil'
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere karneleriyle birlikte verilen sosyal etkinlik belgesiyle, çocukların sadece akademik notlar üzerinden değil sosyal faaliyetleri ve becerileri açısından da değerlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bakan Selçuk, Ayaş ilçesindeki Bünyamin İlkokulu'nda '2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk'a Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.

Bakandan mesaj var: İyi tatiller kuzular
Bakandan mesaj var: İyi tatiller kuzular

Okula gelişinde öğrencilerle sohbet eden, öğrencilerin seğmen gösterisini izleyen Selçuk, 2'nci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı. Karne gününün çocukların yıl boyunca yaptığı birçok faaliyetin değerlendirildiği, geleceğe hazırlandığı bir gün olduğunu belirten Selçuk, karnelerini verdiği öğrencileri tek tek tebrik. Selçuk, karnenin yanında sosyal etkinlik belgeleriyle velilere yönelik yaz etkinlik tavsiyelerinin yer aldığı listenin yer aldığına dikkati çekti.

'ÇOCUKLAR TBA'LARDA HER TÜRLÜ ETKİNLİĞİ DENEME, SINAMA İMKANI BULUYOR'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ardından Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) kapsamında oluşturulan müzik atölyesini ziyaret ederek, öğrencilerin mini konserini dinledi. Konserin ardında Selçuk, şunları söyledi:
"Bugün çok özel bir gün. Bizim için aslında 'bayram günü' bile sayılabilir karne günü, hasat günü, harman günü olarak değerlendirilebilir. Eğitimin bir bütün olarak sadece sınıfların içerisinde değil bir hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medyada, ailede, her yerde icra edilen bir süreç olduğunu vurguluyoruz. TBA'lar da tam olarak bu süreci gösteriyor. Tasarım Beceri Atölyeleri'nde çocuklarımız sadece akademik olarak belirli içeriklerle karşılaşmıyor; hayata hazırlanmak için ihtiyaç duydukları her türlü etkinliği burada deneme, sınama imkânı buluyor."

Bünyamin İlkokulu'ndaki müzik atölyesinde bağlama, bendir gibi müzik aletlerini çalan çocukların yaptığı etkinliklere işaret eden Selçuk, çocukların milli manevi değerleri, bu coğrafyanın değerlerini sadece kitabi bilgilerle değil yaşayarak kazanabileceğini ifade etti.

'YAZ TATİLİ İÇİN ETKİNLİK ÖNERİLERİNDE BULUNDUK'
Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yaz tatili için bazı etkinlik önerilerinde bulunduk velilerimize, öğrencilerimize. Çünkü bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında daha güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.

Tatil kavramı sadece amaçsız, boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle 'ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı' sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Daha iyi teklif, çocuklar ekranlardan uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkânı bulur, anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirir ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması, süreci olarak değerlendirir."

Tatil amaçsızca ekran karşısında yaşanacak hadise değil

KARNELERLE BİRLİKTE VERİLEN SOSYAL ETKİNLİK BELGESİ
Bu amaçla sosyal etkinlik modülünü oluşturuldu ve öğrencilere karnenin yanında sosyal etkinlik belgesinin verildi. Sosyal etkinlik modülü ve sosyal etkinlik belgesinin amacı çocuklarımızın sadece akademik notlar üzerinden değil sosyal faaliyetleri, becerileri ve diğer özellikleri açısından da izlenmesi, değerlendirilmesi. Rehberlik çalışmalarında bunun dikkate alınmasının imkanını sağlamış oluyoruz.

Bünyamin İlkokulu aslında kırsal denilecek bir bölgede. 1925 yılında kuruldu ve şu an 103 öğrencisi var. Öğretmenlerle birlikte bu okulda öğrencilerin bütünsel olarak gelişmesine nasıl hizmet edileceğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Okulda çocukların karne sevincini paylaşmaktan, velilerin gözlerindeki ışıltıyı görmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Tatil süreci, çocuklarımızın kendilerine değer kattıkları bir sürece dönüşecek. Çok daha mutlu, dinlenmiş bir vaziyette yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma fırsatı bulacaklar. Çocuklarımızın eğitiminde emeği geçen tüm yetkililere, öğretmenlere, ailelerimize, yardımcı personel arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin çocuklar daha mutlu olsun diye nasıl gayret içerisinde olduklarının farkındayım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki yıla daha iyi hazırlanmanın ve çok daha mutlu çocuklarla karşılaşmanın imkanlarını oluşturmak noktasındaki gayretimiz devam edecektir."

Müzik atölyesinde öğrencilerle birlikte türkü de söyleyen Selçuk, buradan çıkışında karate sporunda ulusal dereceler elde eden Mert Fuat Gülsün ile Seymen Ali Çakır isimli öğrencileri tebrik etti.

18 MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN TATİL ZİLİ ÇALDI
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül'de açılacak. Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarı yıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarı yıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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