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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 27.11.2019 - 14:21, Son Güncelleme:/

Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayı yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Atölyeler, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve bilişsel tavırlarını çok yönlü olarak birleştirmeyi hedefliyor" dedi.

Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayı yapıldı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayında, 39 ilçenin milli eğitim müdürleri ve akademisyenler bir araya geldi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, çalıştayda, eğitim sistemi içerisinde var olan atölye ve benzeri çalışmaları, özünü koruyarak farklı bir bakış açısıyla ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi. Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti:

‘SINIFLAR, ÖZGÜN BİR ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜ’
"Atölyeler, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve bilişsel tavırlarını çok yönlü olarak birleştirmeyi hedefliyor. Çocuklarımızın ders dışı saatlerde belli düzeyde kurs mantığıyla değil de her çocuğun doğasının tespitine yarayacak atölye olarak düşündük. Her insanın kendi doğasında, başka bireyin gerçekleştiremeyeceği yeterliliklere de sahiptir. Onun fark edilmesi gerekiyor. Temel beceri atölyelerindeki genel mantık sınıf ortamında devam eden öğrenme sürecinin dışına çıkmak. Bu atölyelerle öğrenme ortamı olarak oluşturulan sınıflar, özgün bir atölyeye dönüştü. Burada çocukları bilimle, sanatla, sporla, kültürle, yaşamla ilişkilendirmenin mantığını da kurmaya gayret ediyoruz. Atölyeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde doğdu ve proje için İstanbul'un büyük bir fırsat.

SADECE EĞİTİM FAKÜLTELERİYLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ
Projeye ilçe milli eğitim müdürlükleri ve üniversitelerin katkılarıyla işlevsellik kazandırılması gerekiyor. Üniversite ve eğitim kurumları işbirliğiyle, üniversitelerin kendi özgünlüğünü katarak bir model geliştirmek istiyoruz. Aslında bu her üniversitemiz tasarım beceri atölyesine yeni bir bakış getirecek demektir. Biz bunu sadece eğitim fakülteleriyle çalışmak istemiyoruz. Güzel sanatlar, mühendislik ve diğer fakültelerimizle de çalışmak istiyoruz. Bu konunun transdisipliner anlayışla da ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

İLK ETAPTA BEŞ OKULDA KURULMASINI HEDEFLİYORUZ
Çalıştayı düzenlemekteki amacımız birlikte çalışmak, bunun sonucunda bir kongre düzenlemek ve kongreden çıkan sonuçları bildiri haline getirerek diğer eğitim kurumlarının yararlanmalarına olanak sağlamak. Atölyeler ilk etapta beş okulda kurulması hedefledi ancak ‘Mutlaka beş okulda birden kuralım’ demedik. Bir atölyeyle bile üniversitemizin somut olarak bir okula sosyal sorumluluk anlamında katkısı olacak. Diğer yönden de danışmanlık, uygulama ve pratiğin iç içe geçeceği bir alan oluşturmuş olacak. Gelişime açık bir yapı düşündük ve nisan ara tatilini üniversitelerle birlikte bu atölyelerde geçirmek istiyoruz.”

Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü Dr. Filiz Gülhan da yaptığı sunumda, tasarım beceri atölyelerinin hedefleri, atölye türleri ve pilot uygulamalarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Çalıştay, katılımcıların fikirlerini sunmasının ardından sona erdi.

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