Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayı yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Tasarım Beceri Atölyeleri ön çalıştayında, 39 ilçenin milli eğitim müdürleri ve akademisyenler bir araya geldi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, çalıştayda, eğitim sistemi içerisinde var olan atölye ve benzeri çalışmaları, özünü koruyarak farklı bir bakış açısıyla ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi. Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti:

‘SINIFLAR, ÖZGÜN BİR ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜ’

"Atölyeler, çocuğun duygularını, düşüncelerini ve bilişsel tavırlarını çok yönlü olarak birleştirmeyi hedefliyor. Çocuklarımızın ders dışı saatlerde belli düzeyde kurs mantığıyla değil de her çocuğun doğasının tespitine yarayacak atölye olarak düşündük. Her insanın kendi doğasında, başka bireyin gerçekleştiremeyeceği yeterliliklere de sahiptir. Onun fark edilmesi gerekiyor. Temel beceri atölyelerindeki genel mantık sınıf ortamında devam eden öğrenme sürecinin dışına çıkmak. Bu atölyelerle öğrenme ortamı olarak oluşturulan sınıflar, özgün bir atölyeye dönüştü. Burada çocukları bilimle, sanatla, sporla, kültürle, yaşamla ilişkilendirmenin mantığını da kurmaya gayret ediyoruz. Atölyeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde doğdu ve proje için İstanbul'un büyük bir fırsat.

SADECE EĞİTİM FAKÜLTELERİYLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ

Projeye ilçe milli eğitim müdürlükleri ve üniversitelerin katkılarıyla işlevsellik kazandırılması gerekiyor. Üniversite ve eğitim kurumları işbirliğiyle, üniversitelerin kendi özgünlüğünü katarak bir model geliştirmek istiyoruz. Aslında bu her üniversitemiz tasarım beceri atölyesine yeni bir bakış getirecek demektir. Biz bunu sadece eğitim fakülteleriyle çalışmak istemiyoruz. Güzel sanatlar, mühendislik ve diğer fakültelerimizle de çalışmak istiyoruz. Bu konunun transdisipliner anlayışla da ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

İLK ETAPTA BEŞ OKULDA KURULMASINI HEDEFLİYORUZ

Çalıştayı düzenlemekteki amacımız birlikte çalışmak, bunun sonucunda bir kongre düzenlemek ve kongreden çıkan sonuçları bildiri haline getirerek diğer eğitim kurumlarının yararlanmalarına olanak sağlamak. Atölyeler ilk etapta beş okulda kurulması hedefledi ancak ‘Mutlaka beş okulda birden kuralım’ demedik. Bir atölyeyle bile üniversitemizin somut olarak bir okula sosyal sorumluluk anlamında katkısı olacak. Diğer yönden de danışmanlık, uygulama ve pratiğin iç içe geçeceği bir alan oluşturmuş olacak. Gelişime açık bir yapı düşündük ve nisan ara tatilini üniversitelerle birlikte bu atölyelerde geçirmek istiyoruz.”

Tasarım Beceri Atölyeleri İl Koordinatörü Dr. Filiz Gülhan da yaptığı sunumda, tasarım beceri atölyelerinin hedefleri, atölye türleri ve pilot uygulamalarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Çalıştay, katılımcıların fikirlerini sunmasının ardından sona erdi.