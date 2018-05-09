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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.05.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Tarihi okuldan tarihi müze

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Tarihi okuldan tarihi müze

Kars'ta 86 yıl önce kurulan Alparslan Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Eğitim Tarihi Müzesi, hem tarihe ışık tutuyor hem de ziyaretçilerini geçmişte bir yolculuğa çıkartıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan ve tarihi liselerde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyallerinin yer aldığı müzelerin oluşturulduğu projeye, Kars'tan Alparslan Anadolu Lisesi de katıldı. Bir süre önce kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla açılan Eğitim Tarihi Müzesi'nde, arşiv değeri taşıyan, evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür gibi çeşitli materyaller ile objelerin yer alıyor.

Öğrenciler başta olmak üzere ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran müzede yaklaşık 160 eser sergileniyor.

Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Altun, 1932 yılında kurulan okulun Kars'ın en eski lisesi olduğunu söyledi. Farklı binalarda hizmet veren okulun, kurulduğu günden beri pansiyonlu olma özelliği taşıdığını anlatan Altun, "Okulumuz kurulduğu günden bu yana bölge okulu hüviyeti sebebiyle Erzurum, Iğdır, Ardahan, Artvin ve Ağrı gibi illerden öğrenci çekmiş ve farklı alanlarda önemli insanlar yetiştirdi" dedi.

Altun, okulda hem öğretmen hem de öğrenci anlamında önemli insanlar yetiştiğini belirterek, "1964 yılında, Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya gelişinin bininci yılında okulumuzun adı Alparslan Lisesi olarak değiştirildi. Kurulduğundan bu yana edebiyatta isim yapmış birçok öğretmen burada hizmet verdi" diye konuştu.

Tarihi okuldan tarihi müze

MÜZEDEKİ MATERYALLER İLÇE VE KÖYLERDEN TOPLANDI
Müzenin, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün talimatlarıyla hazırlandığını söyleyen Altun, "Türkiye genelinde illerdeki en eski okullarda müze açılması kararı verilince İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kars'ın en eski okulu olmamız dolayısıyla bu görevi bize verdi. Bizler de 6 ayda Kars'ın ilçe ve köyleri dahil il genelinde topladığımız 160 materyal ile müzemizi açtık" dedi.

Altun, diğer okullardan gelen öğrencilerin de müzeyi ilgiyle gezdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Müzede daktilo, fotokopi makinesi, geçmişe yönelik arşivler, fotoğraflar, el yapımı malzemeler, alçıdan imal edilen kabartmalı harita ile bir çok materyal bulunuyor. Bu materyaller o dönemde eğitimde aktif olarak kullanılmıştır. Müzemizi ziyaret edenler, eğitimde kullanılan materyalleri görme imkanı buluyor, öğretmenler de materyallerin geçmişte hangi alanda kullanıldığı konusunda bilgiler veriyor."

Müzeyi görmek üzere Alparslan Lisesi'ne geldiğini belirten öğrenci Melisa Deniz ise, "Müzede öncelikle fotoğraflarla karşılaştık, Türkiye'de tanınmış edebiyatçılar ve kişilerle ilgili objeler gördük, eğitimde kullanılan araçları, karneleri, hangi derslerin işlendiğini gördük. Müzeyi hazırlayan hocalarımıza, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Tarihi okuldan tarihi müze

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