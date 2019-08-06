Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı değişti
MEB Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı’na Alpaslan Durmuş’un yerine Prof. Dr. Burhanettin Dönmez getirildi. Dönmez düzenlenen törenle görevi Durmuş’tan teslim aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı’na Prof. Dr. Burhanettin Dönmez getirildi. Dönmez, düzenlenen törenle görevi Alpaslan Durmuş’tan devraldı. Devir teslim törenine Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustaf Safran, kurul üyeleri ve daire başkanları katıldı. 2016’dan bu yana Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak görev yapan Durmuş’un yerine gelen Dönmez, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesiydi. Alpaslan Durmuş, üç yılda müfredat değişikliği dahil birçok yeni düzenlemede görev aldı.
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