TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Şener’den liselilere uyarı: Taklitçilikle başarılı olamazsınız

İş dünyasının önemli temsilcileri, öğrencilerle bir araya geldi. Doğa Koleji’nin ortaöğretim düzeyinde öğrencilerine yönelik olarak 11 yıldır uyguladığı ‘t-MBA’ programının İstanbul’daki zirvesine, iş dünyasının önemli isimleri, okulun yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. t-MBA programında lise öğrencilerine başta işletme olmak üzere ekonomi, pazarlama gibi birçok bilim alanında, yaş düzeyine uygun bir müfredat sunuluyor.

MUTLU ÇOCUK ÖĞRENİYOR

Programın 11’inci zirvesinde konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, ”Mutlu çocuk öğreniyor ve yetişkin olduğunda üretiyor. Bu nedenle daha 5 yaşından itibaren çocuklarımıza kodlama eğitimi veriyoruz. Robotik de odaklandığımız alanlardan biri. Bunun için Türkiye çapında öğrencilerimizin katıldığı robotik festivalleri düzenliyoruz. t-MBA programı için de yoğun çalışıyoruz. Bu model dünyaya örnek oluyor ve daha gelişerek devam edecek” diye konuştu.

EĞİTİMİN YOLUNDAN ÇIKMAYIN

Zirvenin konuşmacıları arasında yer alan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ise, taklitçilikle başarılı olunamayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Taklitçilikle başarılı olamazsınız. Özgün ilerlemelisiniz. Türkiye’de zaman zaman duyuyorum, üniversiteyi yarım bırakarak Facebook gibi çok büyük başarılar elde edilen isimlerden bahsediliyor. Ancak MIT’nin mezunlarının kurduğu şirket sayısı 28 bin civarında. Ekonomiye trilyonlarca dolarlık bir katkı sunuyor, binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Bu nedenle siz eğitimin yolunu takip edin. Zamanı da yakalamalısınız. Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyin. Tüm bunlarla yaptığınız işe odaklanın. Bu iş hayatında başarılı olmanız için çok önemli. Fen bilimleriyle birlikte sanatı ve sosyal bilimleri de bilin. Beyniniz rengarenk olsun ki yaratıcılık beraberinde gelsin.”

BİYOTEKNOLOJİ ÇAĞININ ŞAFAĞINDAYIZ

Amgen ve Mustafa Nevzat Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman ise, dünyanın biyoteknoloji çağının şafağında olduğuna dikkat çekti. 2000’lerde ilk DNA haritasının çıkarılmasının 3 milyar dolara mal olduğunu, şimdi ise bunun 100 dolara kadar düştüğünü belirten tecrübeli iş kadını, “Biyoteknoloji çağının şafağındayız. 2020’lerde bu çağ gerçek anlamda başlayacak. 2000 yılında insanın DNA haritası keşfedildi. Bunun maliyeti 3 milyar dolardı. Şimdi ise 100 dolara yapabiliyorsunuz. Biyoteknoloji bilimin içinde yer almalısınız. Öğrenmeyi asla bir kenara bırakmayın. Üniversiteden mezun olduktan sonrayla şu an bildiklerim arasında binlerce kat fark var. Ayrıca öğrenme kültürünü kazandıysanız, büyük bir adım attınız demektir. Mutlu olduğunuz işi yapın. Türkiye’de bu her zaman kolay değil. Bir an önce mesai bitsin diye bir işe gitmeyin. Yaptığınız işin en iyisini ciddiyetle yapın. Bu sizi mutlu edecek. Problemler her gün değişse de bunlar her an bir fırsata dönüşebilir. Kendinizi iyi ifade edin ve zayıf yönlerinizi geliştirin. Ama güçlü yönlerinizi de unutmayın” dedi.

DEĞİŞİME DİRENMEYİN, GELİŞİME AÇIK OLUN

Fina ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, başarıda ailenin önemine vurgu yaparak bugünkü tecrübesinin başlangıcını, 13 yaşında Amerika’da bir yaz okuluna gitmek olarak kabul ettiğini dile getirdi. Özyeğin, yaz okulunda her şeyiyle kendi ilgilendiği için önemli bir deneyim kazandığını söyledi. Çalışma hayatında ise hiçbir zaman babasının olanaklarından yararlanmadığını, iş tecrübesini farklı şirketlerde elde ederek, aile şirketinde çalışmaya başladığını ve bunun kendisi için önemli bir nokta olduğunu belirtti. Öğrencilere her daim mütevazi ve saygılı olmaları gerektiğini tavsiye eden Özyeğin, “Kendinizle, eksiklerinizle barışık olmayacak kadar barışık olun. Arkadaşlarınızı eksiklerinizi tamamlayacak şekilde seçin ve değişime direnmeyin, gelişime açık olun. Pozitif olun, kendinize güvenin ve en önemlisi vicdanlı bireyler olun” diye konuştu.

FARKLI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ TAŞIYIN

Pfizer Türkiye Genel Müdürü Elif Aral da öğrenmenin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin kendilerini geliştirerek farklı liderlik özellikleri taşımaları gerektiğini söyledi. Aral, İngilizce öğrenmenin de bir gereklilik olduğunu dile getirirken, “Geç kalınmamalı” diye ekledi.