Takdir- teşekkür kaç puanla alınır? E- okul Takdir- teşekkür hesaplama robotu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
31.05.2017 - 09:11, Son Güncelleme:/

Takdir- teşekkür kaç puanla alınır? E- okul Takdir- teşekkür hesaplama robotu

Takdir- teşekkür hesaplaması öğrencilerin gündeminde kalmaya devam ediyor. 9 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 3 aylık bir tatil sürecine girecek olan öğrenciler, karnelerine ilave olarak bir belge alıp alamayacaklarını öğrenmek için takdir teşekkür hesaplaması yapmaya çalışıyor. Peki, E- okul üzerindentakdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır ve kaç puanla hangi belge alınır?

Takdir- teşekkür kaç puanla alınır? E- okul Takdir- teşekkür hesaplama robotu
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Takdir- teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemini geride bırakacak olan ortaöğretim ve lise öğrencileri bur soru yanıt aramaya devam ediyor. e-Okul VBS üzerinden karne notlarını kolayca görüntüleyen öğrenciler, başarı puanları doğrultusunda takdir- teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. Peki, takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E- OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ve yazılı sonuçları sistem üzerindeki yerini aldı. Öğrenciler yapılan sınavların sonuçlarını sistem üzerinden görebilecekler. Tahmini puan hesaplama robotları üzerinden ise karne notlarınızı girebilir ve hangi belgeyi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

E- Okul takdir –teşekkür hesaplama robotu

KAÇ PUANLA HANGİ BELGE ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.
Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne
olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

 

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