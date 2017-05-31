Takdir- teşekkür kaç puanla alınır? E- okul Takdir- teşekkür hesaplama robotu
Takdir- teşekkür hesaplaması öğrencilerin gündeminde kalmaya devam ediyor. 9 Haziran Cuma günü karnelerini alarak 3 aylık bir tatil sürecine girecek olan öğrenciler, karnelerine ilave olarak bir belge alıp alamayacaklarını öğrenmek için takdir teşekkür hesaplaması yapmaya çalışıyor. Peki, E- okul üzerindentakdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır ve kaç puanla hangi belge alınır?
Takdir- teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemini geride bırakacak olan ortaöğretim ve lise öğrencileri bur soru yanıt aramaya devam ediyor. e-Okul VBS üzerinden karne notlarını kolayca görüntüleyen öğrenciler, başarı puanları doğrultusunda takdir- teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. Peki, takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?
E- OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ve yazılı sonuçları sistem üzerindeki yerini aldı. Öğrenciler yapılan sınavların sonuçlarını sistem üzerinden görebilecekler. Tahmini puan hesaplama robotları üzerinden ise karne notlarınızı girebilir ve hangi belgeyi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
E- Okul takdir –teşekkür hesaplama robotu
KAÇ PUANLA HANGİ BELGE ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.
Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne
olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.
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