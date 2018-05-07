Tablet yerine klavyeli bilgisayar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTablet yerine klavyeli bilgisayar
GeriEğitim Tablet yerine klavyeli bilgisayar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Gamze KOLCU / ŞIRNAK
07.05.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Tablet yerine klavyeli bilgisayar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tablet yerine klavyeli bilgisayar

Okullarda kodlama eğitimi verileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, FATİH projesi kapsamında kullanılan tabletlerin yerine öğrencilere artık klavyeli bilgisayar dağıtacaklarını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dün 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle sohbet eden Yılmaz, sözleşmeli bir öğretmenle yaptığı sohbette, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen arasında statü açısından bir fark olmadığını söyledi. Bir otelde okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, şunları söyledi:

DERSLİK BAŞINA 24 ÖĞRENCİ

“Biz geldiğimizde derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 36’ydı, bugün 24’e düştü. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısını da makul hale getirmek lazım. Bugün Türkiye’de 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. 584 bin öğretmenin atamasını yaptık. Şimdi de 20 bin öğretmenimizin mülakatları başladı, 5 bin öğretmenimizin mülakatını da haziran ayında başlatacağız. Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan biri eğitimin teknolojiyle buluşturulması.

KODLAMA EĞİTİMİ İÇİN

Bunun için FATİH Projesi’ni başlattık. 1 milyon 4 binin üzerinde tablet bilgisayarı öğrencilerimize ve öğretmenlerimize dağıttık. 430 binin üzerinde akıllı tahtalarla sınıflarımızı donattık. Bu yıl ihalesini yapıp önümüzdeki dönemde her öğrencimize ve öğretmenimize ilkokul, meslekokulları ve özel okullarımız dahil hem bilgisayar vereceğiz hem de akıllı tahtalarla donatacağız. Eskiden tablet bilgisayar veriyorduk. Şimdi klavyeli bilgisayar vermek istiyoruz. Neden; kodlama eğitimi 21’inci yüzyılın dili deniliyor. Evlatlarımıza kodlama eğitimi vermek istiyoruz. Seçimlik ve zorunlu ders içinde de var. Klavyeli bilgisayarlar ile kodlama eğitimini de uygulamalı olarak evlatlarımız yapsın istiyoruz.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakanlıktan ‘öğretmen’ araştırması

Robotun Darüşşafakalı sultanları

Tablet yerine klavyeli bilgisayar

Lisede 10’uncu yıl kutlaması ve mezuniyet töreni birarada