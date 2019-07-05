Taban puanlar düştü
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerde birinci kayıt dönemi tamamlandı.
İlk kayıt döneminde kontenjanlarını dolduramayan kolejler taban puanlarını düşürdü. Okullar, ikinci önkayıt dönemi için taban puanlarıyla birlikte boş kalan kontenjanlarını da açıkladı. İkinci önkayıtların dün yapıldığı okullar bugün ikinci dönem kesin kayıtları 09.00-15.00 arasında alacak. Saat 15.00’den sonra yedek listelerden kesin kayıtlar kabul edilecek. Okulda olup puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. Özel Alman Lisesi ile İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, ilk kayıt döneminde kontenjanlarını doldurdu. İkinci kayıt dönemi için bazı okullarda oluşan yeni taban puanlar ve boş kalan kontenjanlar şöyle:
ÜÇÜNCÜ ÖNKAYITLAR 8 TEMMUZ’DA
LGS puanıyla öğrenci alan özel liselerde üçüncü önkayıt dönemi 8 Temmuz’da olacak. Saat 09.00-17.00 arası önkayıtlar tamamlanacak ve liste saat 20.00 itibariyle ilan edilecek. Kesin kayıt 9 Temmuz’da yapılacak. Saat 09.00-15.00 arası asil liste, 15.00’ten sonra ise yedek liste kesin kaydı gerçekleştirilecek. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. 10-11-12 Temmuz’da da serbest kayıt dönemleri olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle