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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Taban puanlar düştü

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerde birinci kayıt dönemi tamamlandı.

Taban puanlar düştü
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İlk kayıt döneminde kontenjanlarını dolduramayan kolejler taban puanlarını düşürdü. Okullar, ikinci önkayıt dönemi için taban puanlarıyla birlikte boş kalan kontenjanlarını da açıkladı. İkinci önkayıtların dün yapıldığı okullar bugün ikinci dönem kesin kayıtları 09.00-15.00 arasında alacak. Saat 15.00’den sonra yedek listelerden kesin kayıtlar kabul edilecek. Okulda olup puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. Özel Alman Lisesi ile İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, ilk kayıt döneminde kontenjanlarını doldurdu. İkinci kayıt dönemi için bazı okullarda oluşan yeni taban puanlar ve boş kalan kontenjanlar şöyle:

Taban puanlar düştü

ÜÇÜNCÜ ÖNKAYITLAR 8 TEMMUZ’DA

LGS puanıyla öğrenci alan özel liselerde üçüncü önkayıt dönemi 8 Temmuz’da olacak. Saat 09.00-17.00 arası önkayıtlar tamamlanacak ve liste saat 20.00 itibariyle ilan edilecek. Kesin kayıt 9 Temmuz’da yapılacak. Saat 09.00-15.00 arası asil liste, 15.00’ten sonra ise yedek liste kesin kaydı gerçekleştirilecek. Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. 10-11-12 Temmuz’da da serbest kayıt dönemleri olacak.

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