‘Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne uyumu arttı’
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Türk öğrencilerle ve akranlarıyla bir arada eğitim görmeleri Suriyeli öğrencilerin iletişimine, Türk kültürüne uyumuna ve dil becerilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağladı. Geçici Eğitim Merkezleri’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda kapanması planlanıyor. Eğitimcilerden ihtiyaç fazlası olanları ilimizdeki imam hatip ortaokulları ve liselerinde okuyanların Arapça konuşma becerilerinin arttırılmasına yönelik olarak bu okullarımızdaki kadrolu Arapça öğretmeninin rehberliğinde görevlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Suriyeli öğrencilerin kademeli olarak Geçici Eğitim Merkezleri'nden devlet okullarına geçmelerinin uyum açısında önemli kazanımları olduğunu belirtti. Yazıcı, "Türk öğrencilerle ve akranlarıyla bir arada eğitim görmeleri Suriyeli öğrencilerin iletişimini, Türk kültürüne uyumunu ve dil becerilerinin hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı" diye konuştu.
2016-2017 öğretim yılı öncesi Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin tamamen geçici merkezler üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Yazıcı, bu dönemden itibaren yeni bir sisteme geçildiğini anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceki yıl Suriyeli öğrencilere yönelik uygulamayla öncelikle 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda Türk okullarına kaydedilmesi zorunluluğu getirdiğini belirten Yazıcı, yeterli derecede Türkçe gelişimi sağlayamayanların ise yeni sistemin dışında tutulduğunu söyledi.
İstanbul'da bulunan geçici eğitim merkezleriyle ilgili istatistiki bilgiler veren Yazıcı, "Geçen yıl İstanbul'da 55 olan geçici eğitim merkezlerinin sayısı bu eğitim döneminde 16'ya indi. Geçici eğitim merkezlerini bir okulumuza zimmetledik ve artık bu merkezler okullarımızın himayesinde ve okul binalarımızda Suriyeli öğrencilere eğitim veriyor. Geçici Eğitim Merkezleri’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sadece 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri bulunduğu için, Geçici Eğitim Merkezleri’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda kapanması planlanıyor" diye konuştu.
78 BİN ÖĞRENCİ DEVLET OKULLARINDA EĞİTİM GÖRÜYOR
Yazıcı, yeni sistemle birlikte eğitim öğretim imkânlarına kavuşan Suriyeli öğrenci sayısının da önemli oranda arttığını söyledi.
Suriyeli öğrencilerle ilgili ellerinde bulunan verileri paylaşan Yazıcı, şöyle konuştu:
"e-Okul ve Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi'ne (YOBİS) göre 78 bin 357 öğrenci devlet okullarında eğitim görüyor. Geçici Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenci sayısı ise 8 bin 797'ye indi. Devlet okullarında önceki yıl 7 bin, geçen yıl 29 bin olan öğrenci sayısı şimdi 78 binde. Yapılan çalışmalarla herhangi bir eğitim kurumuna kayıt olmayan çocuklar da eğitim hizmetine kavuşturuldu. Örneğin, atık kağıtları topladığı çuvalın içerisinde kitap okuduğu görüntülerle gündeme gelen Suriyeli 11 yaşındaki Halime Cuma, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatıyla okula başladı."
Yazıcı, yeni program kapsamında bu yıl 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflar dışında kalanların devlet okullarında eğitim gördüğünü söyledi. Eğitim öğretim müfredatlarına da değinen Yazıcı, Geçici Eğitim Merkezleri’ndeki müfredatın serbest olduğunu ancak devlet okullarına geçen öğrencilerin ise Türk öğrencilerle aynı müfredatı göreceğini anlattı.
1.646 GÖNÜLLÜ 170 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN
Yeni sisteme geçilmesinden bu yana önemli kazançlar elde edildiğini belirten Yazıcı, "Suriyeli öğrencilerin, Türk okullarında eğitim görmeye başladıktan sonra Türkçe dil becerilerinde hızlı bir gelişme gözlemlendi. Türk öğrencilerle ve akranlarıyla bir arada eğitim görmeleri Suriyeli öğrencilerin iletişimini, Türk kültürüne uyumunu ve dil becerilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağladı" dedi.
Yazıcı, bu yıl için İstanbul'da Suriyeli gönüllü öğretmen sayısının 1.646, Türkçe, Arapça ve rehberlik branşlarında sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen sayısının ise 170 olduğunu söyledi.
SURİYELİ EĞİTİMCİLERİN DURUMU
Yazıcı, Geçici Eğitim Merkezleri’nde çalışan Suriyeli eğitimcilerin durumlarıyla ilgili şunları söyledi:
"Eğitimcilerden ihtiyaç fazlası olanları ilimizdeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin Arapça konuşma becerilerinin arttırılmasına yönelik olarak bu okullarımızdaki kadrolu Arapça öğretmeninin denetimi ve gözetiminde görevlendirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu resmi okullarda veli ve öğrenci iş ve işlemlerine yönelik olarak idare ile veliler arasında iletişim sağlamaları, aile-öğrenci ve okul arasında koordine işlerini yapmak üzere okula devam etmeyen örgün öğrenim çağındaki öğrencilerin tespitinde görevlendirilmelerini planlıyoruz."
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