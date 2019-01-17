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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.01.2019 - 14:57, Son Güncelleme:/

Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu 19 ile 220 yeni okul yapılıyor

MEB Yapı İşleri Daire Başkanı ve Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç, “Toplam 475 milyonluk kaynakla, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 19 ilimizde, 220 okul yapıyoruz" dedi.

Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu 19 ile 220 yeni okul yapılıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yapı İşleri Daire Başkanı ve Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 19 ilde, 220 okul yapımının sürdüğünü belirterek, “Bu toplumda yaşayan her çocuğun gidebileceği, hem kendi çocuklarımız hem de Suriyeli ve diğer koruma altındaki topluluklar için yapıyoruz okullarımızı. Yani okulları sadece Suriyeliler için yapmıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Dünya Bankası iş birliği ile hazırlanan Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi yerel bilgilendirme toplantısı, gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, İstanbul'da okul çağında 150 bin civarında çocuk bulunduğunu, bu öğrencilerin 90 bininin 2 bin 78 kurumda eğitim gördüğünü söyledi. Projeler kapsamında yapılacak 25 okulda 600 dersliğin yer alacağını belirten Aydın, "Bu dersliklere sığdırabileceğimiz öğrenci sayısı 24 bin. Var olan tüm öğrencilerimizin tamamını eğitim-öğretim sürecine kazandırabilmek için 900 derslik ve 37 okula ihtiyacımız var. Bu kapsamda Sayın Valimiz başkanlığında arsa temini çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Dünya Bankası Temsilcisi Ayşe Erkan, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 12 ilde 57 okul inşa edilmeye başlandığını ve bu okulların altısının İstanbul'da olacağını söyledi.

'SURİYELİLER KONUSU BU TOPLUMUN BİR GERÇEĞİ'
MEB Yapı İşleri Daire Başkanı ve Proje Direktörü Fatih Mehmet Oruç, Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunduğunu, bunların da 1.1 milyonunun eğitim çağında olduğunu söyledi. İstanbul gibi iç göçün yoğun olduğu şehirlerde, eğitim altyapısında baskı olduğunu ifade eden Oruç, MEB ve devletin ilgili kurumlarıyla çocuklara daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için yeni derslikler oluşturduklarını belirtti. İstanbul'da okul çağında 150 bin öğrencinin bulunduğunu söyleyen Oruç, şöyle konuştu:
"Öğrencileri eğitim sistemimize entegre ettik. Eğitime kazandırdığımız her çocuk, sokakta sosyal risk bağlanımında ortaya çıkacak sorunu ortadan kaldıracaktır. 2016 yılından bu yana AB imkânlarıyla MEB olarak eğitim altyapısına yönelik projeler ürettik. Toplam 475 milyonluk kaynakla, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu 19 ilimizde, 220 okul yapıyoruz. Proje tamamlandığında 5 bin 216 derslik üretmiş olacağız. Bu da 156 bin kişilik ek kapasite anlamına geliyor. İstanbul'da 25 okul yapacağız. Bunların 6 tanesinin çalışmaları başladı ve bir yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu 25 okulla 628 dersliği hizmete alacağız. Bu da 20 bin civarında ek kapasite anlamına geliyor."

Kamuoyunda 'Okullar sadece Suriyeliler için yapılıyor' şeklinde bir algı bulunduğuna ve bunun yanlış olduğunu anlatan, "Suriyeliler konusu bu toplumun bir gerçeği. Bu toplumda yaşayan her çocuğun gidebileceği, hem kendi çocuklarımız hem de Suriyeli ve diğer koruma altındaki topluluklar için yapıyoruz okullarımızı. Yani okulları sadece Suriyeliler için yapmıyoruz. Yapacağımız yeni derslikler, eğitim altyapısı üzerindeki baskıyı azaltmak için de çok önemli" dedi.

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