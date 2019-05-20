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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.05.2019 - 15:16, Son Güncelleme:/

Suriyeli göçmenlere Türkçe ve mesleki eğitim desteği

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "Yeni proje içerisinde meslek okullarına önem verdik. Ayrıca bu okullarda kendi çocuklarımıza verdiğimiz birtakım imkânlar var. Bunların aynısını Suriyeli çocuklarımıza, Avrupa Birliği fonlarından temin etmiş bulunuyoruz" dedi.

Suriyeli göçmenlere Türkçe ve mesleki eğitim desteği
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığında yürütülen Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Türkçe dil öğrenimine ve mesleki eğitime erişimin artırılmasına yönelik projenin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik faaliyetlerinin çok iyi seviyede olduğunu ve Suriyelilerin eğitim noktasında Türk vatandaşlarıyla aynı imkânlara erişebildiğini belirtti. Okul çağındaki bir milyon 50 bin civarında Suriyeli çocuğun yüzde 62'sinin eğitim sistemine entegre edildiğini anlatan Denemeç, bu çocukların Türkçeyi güzel bir şekilde öğrendiklerini ve gelecekte Türk toplumuyla bütünleşmelerinde hiçbir problem yaşamayacaklarını söyledi.

‘MESLEK OKULLARIMIZDA KAPASİTE PROBLEMİ YOK’
Bu durumu hızlandırma konusunda anaokulu eğitiminin önemine değinen Denemeç, şöyle konuştu:
"Mesela bu yıl ilk defa başlayacağımız bir proje var. Türk ve Suriyeli anaokulu yaşındaki çocukları, iki aylık bir yaz kampına alacağız. Dokuz haftalık bir eğitim programı planlıyoruz. Türkçe dil öğrenimine ve mesleki eğitime erişimin artırılmasını kapsayan yeni proje içerisinde meslek okullarına önem verdik. Meslek okullarımızda kapasite problemi yok. Ayrıca bu okullarda kendi çocuklarımıza verdiğimiz birtakım imkânlar var. Bu imkânların aynısını Suriyeli çocuklarımıza, Avrupa Birliği fonlarından temin etmiş bulunuyoruz. Ayrıca meslek lisesini bitirdikleri zaman iş bulma olanakları da çok daha fazla oluyor. Bunu da düşünerek bu çocukları, buraya kanalize etmeye çalışıyoruz."

‘TÜRKÇE ÖĞRENMEK EN ÖNEMLİ UNSUR’
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise Suriyeli sığınmacıların Türkçe dil öğrenimine ve mesleki eğitime erişimini artırmayı amaçlayan projenin detaylarını anlattı. Proje kapsamında 7 bini aşkın Suriyeli yetişkine Türkçe öğretmeyi hedeflediklerini belirten Gül, "Bini aşkın yetişkinin mesleki kurslar vesilesiyle eğitimlerini tamamlayarak istihdama yönelik adım atmalarını sağlamak amacıyla dört ilimizde bu çalışmayı başlattık. Bakanlık olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin de içerisinde yer alan misafir öğrencilerin her türlü eğitim imkânlarından yararlanması için gereken çalışmalarımızı sürdürürken, Türkçe öğrenmenin bu anlamda en önemli bir unsur olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

PROJE 4 İLDE YÜRÜTÜLÜYOR
Projeyle genç ve yetişkin Suriyeli ile diğer sığınmacılar için sunulan Türkçe dil öğrenimi ve mesleki beceri eğitimi programlarının yaygınlaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara, Kayseri, Bursa ve Konya'da bulunan sekiz halk eğitim merkezinde yürütülen projenin finansmanı, AB Suriye Bölgesel Güven Fonu kapsamında sağlanıyor.

Projenin açılış toplantısına, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ile UNHCR Türkiye Yardımcısı Temsilcisi Jean-Marie Garelli de katıldı.

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