Suriyeli genÃ§ler YÃ–S ile Ã¼niversiteli olabilecek

Suriyeli gençler YÖS ile üniversiteli olabilecek
Liseyi bitirdikten sonra Ã¼niversite hayaline kavuÅŸamayan Cerablus ve Bab'daki Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik sÄ±nav yapmaya hazÄ±rlanan Harran Ãœniversitesi, Afrin iÃ§in de kollarÄ± sÄ±vadÄ±. YAbancÄ± Uyruklu Ã–ÄŸrenci SÄ±navÄ±â€™na (YÃ–S) baÅŸvurular, 1 MayÄ±sâ€™a kadar sÃ¼recek. SÄ±nav ise, 6 MayÄ±sâ€™ta yapÄ±lacak. Â
Suriye'nin Bab ve Cerablus kentlerindeki genÃ§ler iÃ§in YabancÄ± Uyruklu Ã–ÄŸrenci SÄ±navÄ± (YÃ–S) yapan Harran Ãœniversitesi (HRÃœ), Afrin'deki genÃ§ler iÃ§in de harekete geÃ§iyor. Bu kapsamda Suriye'nin Cerablus ilÃ§esinde liseyi bitiren Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼niversite hayallerine kavuÅŸmalarÄ±na imkan saÄŸlayan YÃ–S yapÄ±lacak. Cerablus'un yanÄ± sÄ±ra Bab kentinde de Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten Ã¼niversite yÃ¶netiminin hedefinde Afrinli Ã¼niversite hayali kuran genÃ§ler de bulunuyor.Â Â Â
HRÃœ GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkez MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdulkadir AydÄ±n, bu yÄ±l itibarÄ±yla 1.250'si Suriyeli olmak Ã¼zere 1.500 yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciye hizmet verildiÄŸini anlatarak, gelecek yÄ±ldan itibaren daha fazla yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciyi bÃ¼nyelerine katmak istediklerini, bu kapsamda da kontenjanÄ±n arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Â Â Â Â
AydÄ±n, "Bab ve Cerablus'tan sÄ±nav iÃ§in yoÄŸun talep var, ilerleyen sÃ¼reÃ§te bu uygulamayÄ± Afrin'e de ulaÅŸtÄ±rmayÄ± planlÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.
BAÅžVURULAR 1 MAYISâ€™A KADAR SÃœRECEKÂ Â Â Â Â
AydÄ±n, YÃ–S iÃ§in bÃ¶lgedeki baÅŸvurularÄ±n 1 MayÄ±s'a kadar devam edeceÄŸini, 6 MayÄ±s'ta da sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerde sÄ±navÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini dile getirdi.Â BÃ¶lgede Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸrencilerin olduÄŸuna iÅŸaret eden AydÄ±n, "Bu Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼lkemizde deÄŸerlendirilmesini istiyoruz. Bu beyinlerin, hem Ã¼lkemize hem de kendi Ã¼lkelerine katkÄ±da bulunmasÄ±nÄ± arzuluyoruz" dedi. AydÄ±n, Suriyeli Ã¶ÄŸrencilerin teknik bÃ¶lÃ¼mlerin yanÄ± sÄ±ra ilahiyat ve sosyal bilimlere de ilgi gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â Â Â Â Â
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