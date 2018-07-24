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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.07.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Suriyeli çocuklara Boğaz turu

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Suriyeli çocuklara Boğaz turu

İstanbul’da yaşayan mülteci çocuklar ve aileleri, Sarıyer’de boğaz turuna çıktı. Sevgi ve Barış adlı teknede İstanbul’un güzelliklerini ilk kez görme fırsatı bulan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Türkiye’de Suriyeli nüfusun artışı hızla devam ediyor. Savaşın bedelini en ağır şekilde ödeyen çocuklar, olumsuzluklardan dolayı eğitimlerine devam edemiyor. Mülteci çocukların okula erişiminin önündeki engellerin başında maddi imkansızlıklar, uyum sağlayamama ve dil bilmeme gibi bir çok konu geliyor. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın toplumun her kesimini sosyal yaşama kazandırmak için anlamlı projelere imza atan Sarıyer Belediyesi Suriyeli vatandaşlara destek vererek eğitimlerine katkı sağlıyor, aynı zamanda motivasyonlarını arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İLK KEZ BOĞAZI GÖRDÜLER
Ülkelerinden uzakta yaşamları zor şartlarda sürdürmeye çalışan mülteci çocuklara yardım eli uzatan Leo Kulübü ve Sarıyer Belediyesi, 50’ye yakın Suriyeli’yi tekne turuna çıkardı. “Bir insanın hayalini paylaşmak kadar anlamlı başka bir şey yoktur” diyerek çocukları Sevgi ve Barış Teknesi’nde ağırlayan belediye başkanı Şükrü Genç, bedenlerinde ve ruhlarında savaşın izlerini hisseden çocukların yaralarını sarmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR
Aileleriyle birlikte boğazın eşsiz güzelliğini seyreden çocuklar keyifli bir günün sonunda Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. İstanbul’da yaşayan Suriyeli vatandaşlara Türkçe ve İngilizce eğitiminin verildiği göçmen irtibat bürosu olarak da kullanılan yaşam alanını gezen çocuklar doğayla iç içe bir gün geçirdi. Mini hayvanat bahçesini ve yeşil alanı gezen çocuklar oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

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