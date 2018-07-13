Suriyeli çocuklar için 6 okul
MEB tarafından yürütülen, AB tarafından finanse edilen 'Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, Suriyeli çocukların eğitim görmesi amacıyla Adana'da inşa edilecek 6 betonarme okulun temeli atıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Fatih Terim Anadolu Lisesi'nin bulunduğu araziye yapılacak okulların temel atma töreninde yaptığı konuşmada, desteklerinden ötürü AB yetkililerine teşekkür etti.
Eğitim ve öğretimin tüm bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyduğu önemli bir süreç olduğunu belirten Demirtaş, "Adana'da yapılacak 10 prefabrik okulun inşasında sona gelindi. Betonarme okullarımız ise bugün gerçekleştireceğimiz temel atmayla inşa süreci başlayacak" dedi.
Vali Demirtaş, okulların inşasının ardından Suriyeli çocukların eğitim-öğretim olanaklarının artacağını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Tel örgülerin kat kat sıkılaştırıldığı bir dünyada, sadece sınır kapılarımızı değil gönül kapılarımızı da Suriyeli misafirlerimize açtık. Bu bağlamda, ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeli kardeşimizin ortalama 200 binine Adana ev sahipliği yapıyor. İlimizde 35 bine yakın Suriyeli çocuğu gerek geçici eğitim merkezlerimizde, gerekse resmi okullarımızda eğitim veriyoruz. Proje kapsamında yapılacak okulların tamamlanmasıyla okul çağında bulunan Suriyeli çocukların okul sorununun ortadan kalkacağına, ilimiz genelinde okul ve derslik ihtiyacının giderilmesi konusunda da önemli mesafe alacağımıza yürekten inanıyorum."
'GELECEKTE ÇOK GÜZEL YANSIMALARI OLACAK'
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman ise temeli atılan okullarla ilgili bilgi vererek, Suriye'de yaşanan savaşın ardından Türkiye'ye gelen çocukların eğitim alması için AB desteğiyle proje başlattıklarını belirtti.
Projenin detaylarını anlatan Duman, şunları söyledi:
"Adana'da yapacağımız toplam 11 betonarme yapının altısının temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Adana'da 10'u prefabrik, 11'i betonarme olmak üzere toplam 21 okul hizmete alınacak. İnanıyoruz ki eğitime yapmış olduğumuz en ufak katkının bile bizlere gelecekte çok güzel yansımaları olacak. Bu kapsamda yaptığımız projelerde, bize desteklerini esirgemeyen kurumlara teşekkür ediyorum."
'TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZ'
Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Tamara Sulukhia da projenin tamamlanması ve okulların inşa edilmesi için hızlı bir çalışma içinde olduklarını söyledi.
Suriyelilerin eğitim almasının önemine değinen Sulukhia, "Bu proje kapsamında yapılacak okullar, sağlanacak eğitimin kalitesi ve buradan bütün çocukların faydalanmasıyla bizler geleceği de inşa etmeye çalışmış olacağız. Bu noktada bizler onları, ileride kendi ülkelerinin liderleri olması ve küresel anlamda bölgenin liderleri olması konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Dünya Bankası, özellike son 30-40 yıldır Türkiye'nin önemli bir ortağı haline geldi. Türkiye'nin öncelikli sorunlarını aşması konusunda destek veren Dünya Bankası, bundan onur duymaktadır. Türkiye'nin başarılarından dolayı gurur duyuyoruz, sizleri de tebrik ediyoruz" dedi.
'TÜRKİYE, SURİYELİLER KONUSUNDA İNSANÜSTÜ BİR ÇABA GÖSTERDİ'
AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti, AB'yi temsilen Türkiye ve Adana'da bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Suriye krizinden etkilenen okul çağındaki çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarının bilgisini veren Gatti, "Suriye krizinin başladığı 2011'den beri Türkiye inanılmaz şekilde insanüstü bir çaba göstererek, misafirperverliğini ortaya koydu. Türkiye yaklaşık 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor, bunun yüzde 30'u 18 yaş altında. Dolayısıyla okul yaşındalarr. AB, bundan dolayı mali yardım paketi oluşturdu" diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar butona basarak altı okulun temelini attı.
PROJENİN DETAYLARI
Proje kapsamında, Türkiye çapında 60 prefabrik, 155 betonarme olmak üzere 215 okul yapılacak. Bu okullarla Suriyeli 153 bin öğrenci için derslik kapasitesi artırılacak. Projeler kapsamında Adana'da 10'u prefabrik, 11'i betonarme olmak üzere 21 okul inşa edilecek.
Adana'da yapılacak betonarme okulların her biri 24 derslikli ve derslikler 30 öğrenci kapasiteli olacak. Okul inşasının yanında, her okul için ortalama 700 parça sıra, masa, sandalye, okul tefrişatı gibi donanımlar da sağlanacak.
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