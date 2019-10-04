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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
04.10.2019 - 23:35, Son Güncelleme:/

Suriye’de üç yeni fakülte

SURİYE’de, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı üç yeni fakülte kurulması kararlaştırıldı. Azez, Afrin ve El-Bab’da açılacak fakültelerde hem Türk hem de Suriyeli akademisyenler ders verecek. Her fakültede üniversitenin yabancı öğrenci sınavından geçen 120’şer olmak üzere toplam 360 öğrenci olacak. 7 Ekim’de dersler başlayacak.

Suriye’de üç yeni fakülte
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Geçen yıl da Suriye’de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmuştu. Yazılı bir açıklama yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden öğrencilerin seçildiğini belirtti. Rektör Gür, şunları söyledi:

“El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik; Afrin Eğitim Fakültesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile Azez’de İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Cerablus Meslek Yüksekokulu ile ilgili fakültelerde bu yıl 700 öğrenci öğrenim görecek. Suriye’deki kurumlarımızdan hiçbirine sınavsız öğrenci almadık. Kalite konusunda hiçbir şekilde ödün vermedik, vermeyeceğiz.”

7 EKİM’DE DERS BAŞI
Programlara yerleştirilen öğrenciler 7 Ekim’de eğitime başlıyor. Daha önce de eğitim kurumu olarak hizmet veren bina ve ortak alanlarda kurulan fakültelerin, müfredatları, öğretim elemanları ve idari yapılanma tamamlandı.

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