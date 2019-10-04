Suriye’de üç yeni fakülte
SURİYE’de, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı üç yeni fakülte kurulması kararlaştırıldı. Azez, Afrin ve El-Bab’da açılacak fakültelerde hem Türk hem de Suriyeli akademisyenler ders verecek. Her fakültede üniversitenin yabancı öğrenci sınavından geçen 120’şer olmak üzere toplam 360 öğrenci olacak. 7 Ekim’de dersler başlayacak.
Geçen yıl da Suriye’de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmuştu. Yazılı bir açıklama yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden öğrencilerin seçildiğini belirtti. Rektör Gür, şunları söyledi:
“El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik; Afrin Eğitim Fakültesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile Azez’de İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Cerablus Meslek Yüksekokulu ile ilgili fakültelerde bu yıl 700 öğrenci öğrenim görecek. Suriye’deki kurumlarımızdan hiçbirine sınavsız öğrenci almadık. Kalite konusunda hiçbir şekilde ödün vermedik, vermeyeceğiz.”
7 EKİM’DE DERS BAŞI
Programlara yerleştirilen öğrenciler 7 Ekim’de eğitime başlıyor. Daha önce de eğitim kurumu olarak hizmet veren bina ve ortak alanlarda kurulan fakültelerin, müfredatları, öğretim elemanları ve idari yapılanma tamamlandı.
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