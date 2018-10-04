Süleymaniye Medreseleri'nde eğitim başlıyor
16’ncı yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Külliyesi’ndeki Süleymaniye Medreseleri, İbn Haldun Üniversitesi tarafından yeniden eğitime kazandırıldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün üniversiteye eğitim amaçlı tahsis ettiği medreselerin açılışı için dün tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanvekili Bilal Erdoğan ve kız kardeşi TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Esra Erdoğan Albayrak, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.
‘İLİM MERKEZİ OLMASINI İSTİYORUZ’
Bilal Erdoğan, açılıştaki konuşmasında, vakıflar bünyesindeki tarihi mekânların aslına uygun olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Vakıflar idaremizin değerlendirme yapmasının yanı sıra bu mekânların ne kadar doğru kullanılıp kullanılmadığının toplumda da tartışılması gerekiyor. Buraların aslına uygun kullanılıp kullanılmadığını takip etmeliyiz. Süleymaniye Medreseleri’nin ilim merkezi olmasını istiyoruz. Uluslararası çapta araştırmaların yapıldığı bir eğitim merkezi olması hedefleniyor. Burası dünyanın gözbebeği bir araştırma kurumu haline gelsin istiyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle