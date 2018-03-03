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    Şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma süresi uzatıldı

    AA
    03.03.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    MEB, şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma süresi 5 Mart'a kadar uzattı.

    Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, Bakanlığın taşra teşkilatı için 513 şube müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama süreci 26 Ocak'ta başladı.

    Şube müdürlüğü için yazılı sınava başvuruları onaylanan adayların sınav ücretini 19-28 Şubat tarihleri arasında yatırmaları gerektiği belirtilen açıklamada, gelen talepler üzerine, sınav ücretini yatırma son gününün 5 Mart'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

    Etiketler: MEB , Milli Eğitim Bakanlığı , şube müdürlüğü sınavı
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