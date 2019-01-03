STS ve TUS başvuruları başladı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuruları alınmaya başlandı. STS ve TUS başvuruları 3-10 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.
STS ve TUS başvuruları için adayların beklediği süreç başladı.
2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem (2019-TUS 1. Dönem) ve 2019 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 24 Şubat 2019 tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 03-10 Ocak 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Sınava başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KİMLER TUS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.
a) Tabip yada tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda
olmak.
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