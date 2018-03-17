STS takvimi belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2018 Seviye Tespit Sınavı’nda (STS) tüm mühendislik alanları ile fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hukuk, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı alanlarında sınav yapacak. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca seviye ve yeterlilik belirleme sistemi kapsamında yapılacak STS'ye, 20-30 Mart arasında başvurulabilecek. Giriş belgeleri ise 14-19 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarına 21-27 Haziran'da itiraz edilebilecek, 4 Temmuz'da bu itirazların sonuçları adaylara duyurulacak.

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