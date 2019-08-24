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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
24.08.2019 - 10:20, Son Güncelleme:/

STEM öğretmen eğitimleri başladı

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında müfredata uygun eğitim öğretim verecek öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için eğitimler verilmeye başlandı.

STEM öğretmen eğitimleri başladı
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Mektebim Koleji’nin, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında müfredata uygun eğitim öğretim verecek öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için düzenlediği eğitimler başladı. Kolejin, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kampüslerinde görev alan öğretmenleri, müfredat geliştirme ve uygulamalar konusunda düzenlenen eğitimde bir araya geldi. Proje kapsamında UNESCO-IBE Direktörü Dr. Mmantsetse Marope ve beraberindeki heyet on gün sürecek eğitimler için Türkiye’ye geldi.

BAKAN SELÇUK’A MAKAMINDA ZİYARET

UNESCO-IBE Direktörü Dr. Mmantsetse Marope, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak ve beraberindeki heyet devam eden öğretmen eğitimleri ve müfredat hazırlıkları konusunda bilgi aktarmak için Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti. Dünyada ve Türkiye’deki STEM eğitimi konusunda son gelişmeleri ve düşüncelerini paylaşan Dr. Marope, müfredat hazırlığı konusunda geldikleri aşamayı anlatarak Türkiye’de bulunan heyet ve öğretmen eğitim programının ayrıntılarını paylaştı.

200’ÜN ÜZERİNDE ÖĞRETMENE EĞİTİM

Mektebim Koleji ve UNESCO-IBE Eğitim Ortaklığı Profesyonel Gelişim Programı kapsamında başlayan eğitimlere Türkiye’nin birçok bölgesinden 200’ün üzerinde öğretmen katılım gösterdi. Dr. Mmantsetse Marope başta olmak üzere Dr. Jennifer Childress Self, Prof. Loise Hayward,  Joseph Merlino, Harri Ketamo, Dr. Yanghee Kim, Janice Mak,UNESCO oluşan eğitim komitesi; Müfredatta Paradigma Değişimi, Öğretimin Geliştirilmesi, STEM Eğitim Vizyonunun Sınıflarda Uygulanması, Yeni Ölçme ve Değerlendirme Kültürü, Eğitimde Yapay Zeka, Öğrenmede Oyunlaştırma, STEM Okur-Yazarlığı ve STEM’de Öğrenim Teknikleri konularında öğretmenlere sunumlar yaptı.  Öğretmen eğitim programına katılan tüm öğretmen ve yöneticilere UNESCO-IBE tarafından katılım sertifikası verildi.

 

 

 

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