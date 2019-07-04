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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
04.07.2019 - 15:00, Son Güncelleme:/

Gözler MEB'te: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen adaylarının sözü mülakatları 30 Haziran’da son buldu, mülakat sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. 19 bin 914 kişinin istihdam edileceği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, MEB'in online sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Gözler MEB'te: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
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Sözleşmeli öğretmenlerin sözlü mülakat sonuçları, bakanlığın değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte herhangi bir aksilik olmaması halinde bugün erişime açılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının akabinde birçok öğretmen adayı sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, sözlü mülakat sonuçları nereden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Normal şartlar altında 4 Temmuz tarihinde açıklanması gereken sözlü mülakat sonuçlarının, bugün gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?

Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltildi. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterdi.

- Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirildi.

Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutuldu;

Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama
yapabilir.

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. 

Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına
uyar.

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

 

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