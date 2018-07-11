Mülakat sonuçları açıklandı... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMülakat sonuçları açıklandı... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
GeriEğitim Mülakat sonuçları açıklandı... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.07.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Mülakat sonuçları açıklandı... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mülakat sonuçları açıklandı... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları nisan ve mayıs aylarında gerçekleşmişti. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? Atama tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, tüm tüm detaylar!

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 11 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. Binlerce öğretmen adayının kilitlendiği sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, atamaların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün (İKGM) açıkladığı sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ve atama süreci hakkında detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
“Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.”

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

SÖZLÜ MÜLAKATLARDA NELER KISTAS ALINDI?

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatlarında adaylar;

- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ 

değerlendirme kriterlerine tabi tutuldu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mülakat sonuçları açıklandı... Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel okullara serbest kayıtlar sona eriyor... İsteyenler 13 Temmuz’a kadar kayıt alabilecek

Milli eğitimden kayıt parası uyarısı

BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih