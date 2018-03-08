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    Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu uzatıldı

    Hürriyet Eğitim
    08.03.2018 - 19:10 | Son Güncelleme:

    MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için başvuru süresi 9 Mart'a kadar uzattı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabı üzerinden 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için başvuru süresini, 9 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı. 

    BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
    20 bin öğretmen için sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, ‘http://mebbis.meb.gov.tr’ ve ‘http://ikgm.meb.gov.tr’ adreslerinden alınıyor. Adaylar, yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek.

     MEB daha önce 2 Mart’ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihlerinin 8 Mart’ta sona ereceğini duyurmuştu. 

    Etiketler: MEB , Milli Eğitim Bakanlığı , sözleşmeli öğretmen , ÖĞRETMEN , atama
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