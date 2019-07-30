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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
30.07.2019 - 11:34, Son Güncelleme:/

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için 40 gelişmesi!

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için süreç bugün başladı.Normalde 20 tercih hakkı bulunan öğretmenler, yeni düzenleme ile 40 tercih gerçekleştirebilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe müdürlüğünde onaylatıldıktan sonra tamamlanmış olacak. İşte, sözleşmeli öğretmen tercihleri hakkında merak edilen bazı bilgiler

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için 40 gelişmesi!
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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim bugün başladı. Öğretmen adayları, aynı il ya da farklı il fark etmeksizin başvurularını 40 tercihe kadar sıralayabilecek. İşte, sözleşmeli öğretmen tercihleri hakkında bazı bilgiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün erişimine açık olacak olan ekrandan tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğretmen adayları, en fazla 40 tercih yapabilecek. 30 Temmuz-5 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak olan tercihler, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde onaylatılacak.

Tercihler onaylatılmadığı sürece üzerinde değişiklik yapma imkanı devam edecek. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”  ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birisini mutlaka işaretleyecek. 

Tercihleri dışında herhangi bir kuruma atanmak isteyen kişiler,  ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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