Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için 40 gelişmesi!
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için süreç bugün başladı.Normalde 20 tercih hakkı bulunan öğretmenler, yeni düzenleme ile 40 tercih gerçekleştirebilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe müdürlüğünde onaylatıldıktan sonra tamamlanmış olacak. İşte, sözleşmeli öğretmen tercihleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim bugün başladı. Öğretmen adayları, aynı il ya da farklı il fark etmeksizin başvurularını 40 tercihe kadar sıralayabilecek. İşte, sözleşmeli öğretmen tercihleri hakkında bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün erişimine açık olacak olan ekrandan tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğretmen adayları, en fazla 40 tercih yapabilecek. 30 Temmuz-5 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak olan tercihler, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde onaylatılacak.
Tercihler onaylatılmadığı sürece üzerinde değişiklik yapma imkanı devam edecek. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birisini mutlaka işaretleyecek.
Tercihleri dışında herhangi bir kuruma atanmak isteyen kişiler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
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