Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç öğretmen alınacak?
Mülakatları 31 Aralık tarihinde tamamlanan sözleşmeli öğretmen mülakatlarının ardından birçok kişinin gündemindeki konu sonuç duyurusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen birçok vatandaş, mülakat sonuçları aşamasına kilitlendi. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
10 Aralık tarihinde başlayan ve 31 Aralık tarihinde sona eren mülakatların ardından öğretmen adayları güzel haberleri beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
Öğretmen adaylarının heyecan dolu bekleyişi devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-31 Aralık tarih aralığında mülakatları sona eren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları bilgisini 15 Ocak tarihinde öğrenebilecek.
Bu tarihten sonra itirazlar 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
Tercihler ise 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında alınacak.
Atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek
HANGİ BRANŞTA KAÇ ÖĞRETMEN İSTİHDAM EDİLECEK?
Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle