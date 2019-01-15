Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı!
Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından saat 15.00'da açıklandı. 20 bin öğretmenin istihdam edileceği süreçte adaylar, itiraz işlemlerini 16-18 Ocak tarih aralığında gerçekleştirebilecek. Mülakat sonuçlarının ardından tercihler, 28 Ocak-01 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat tarihine tamamlanacak.
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları aşağıdaki link üzerinden TC Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi bilgileri girilerek öğrenilebilecek.
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