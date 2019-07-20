SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atamalarÄ±nda tercih sayÄ±sÄ± 40 oldu

SözleÅŸmeli öÄŸretmen atamalarÄ±nda tercih sayÄ±sÄ± 40 oldu
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan "SÃ¶zleÅŸmeli Ã–ÄŸretmen Ä°stihdamÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. YapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlere atamalarÄ±nda 20 yerine 40 okul tercih hakkÄ± tanÄ±ndÄ±.Â Â Â
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Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) yapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlere atamalarÄ±nda 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkÄ± tanÄ±ndÄ±. BakanlÄ±kÃ§a hazÄ±rlanan, "SÃ¶zleÅŸmeli Ã–ÄŸretmen Ä°stihdamÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.Â Buna gÃ¶re, sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenliÄŸe atanma istediÄŸinde bulunanlarÄ±n daha Ã¶nce en fazla 20 olan tercih hakkÄ±, 40'a Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸretmen adaylarÄ±, 40 okul tercihi yaptÄ±ktan sonra da 41'inci tercihi aÃ§arak herhangi bir kuruma yerleÅŸmek istediklerini de kabul etmiÅŸ olacak. Ã–te yandan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca daha Ã¶nce aÃ§Ä±klanan 20 bin sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±na iliÅŸkin tercih ve atama takvimine gÃ¶re, Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±nÄ±n eÄŸitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 AÄŸustos'ta alÄ±nacak. SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenler, 9 AÄŸustos'ta yapÄ±lacak atamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2 EylÃ¼l'de gÃ¶reve baÅŸlayacak.Â Â Â Â Â
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