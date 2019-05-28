SÃ¶zel... Bilmek yetmez doÄŸru yorumlayÄ±n

YaklaÅŸÄ±k 2.5 milyon Ã¶ÄŸrencinin gireceÄŸi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Adaylar, iki oturum halinde dÃ¼zenlenecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve YabancÄ± Dil Testiâ€™ne (YDT) 15-16 Haziranâ€™da girecek. Bu yÄ±l TYTâ€™ye 2 milyon 446 bin 51, AYTâ€™ye ise 1 milyon 985 bin 689 aday baÅŸvurdu. BaÅŸarÄ±yÄ± yakalamak iÃ§in son haftalarÄ±n nasÄ±l deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini uzmanlara sorduk. YKS yazÄ± dizisinin ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼ sosyal bilimler, felsefe grubu, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, edebiyat ve TÃ¼rkÃ§e derslerine ayÄ±rdÄ±k. Ä°kinci gÃ¼nde matematikte, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nde ise fen bilimlerinde baÅŸarÄ±lÄ± olabilmek iÃ§in uygulanmasÄ± gereken stratejilere yer verdik. TYT ve AYTâ€™de 150 ve 180 barajlarÄ±nÄ± aÅŸmak iÃ§in kaÃ§ net yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de araÅŸtÄ±rdÄ±k. AyrÄ±ca adaylarÄ±n sÄ±nav stresiyle baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in yapmasÄ± gerekenleri de uzmanlara sorduk.

EÄŸitimcilere gÃ¶re, Ã¶zellikle sosyal ve eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±k puan tÃ¼rÃ¼nde tercih yapacak adaylar iÃ§in kritik olan sÃ¶zel alanlarda, bilgi kadar yorumlama gÃ¼cÃ¼ de Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. TYT ve AYT toplamÄ±nda 140 soru bu derslerden geliyor. EÄŸitim uzmanÄ± Onur SoÄŸuk, ders ders test stratejilerini paylaÅŸtÄ±. Ã–zetle baÅŸarÄ±nÄ±n anahtarÄ± edebiyatta ezberlememekten geÃ§erken tarihte yorumlayabilmek, coÄŸrafyada harita okuyabilmek Ã¶nemli. Felsefede kavramlara hakimiyet, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisinde ise terimleri bilmek gerekiyor. SoÄŸuk, ÅŸunlarÄ± Ã¶neriyor:Â

EDEBÄ°YAT EZBER DEMEK DEÄžÄ°L

Ã–ÄŸrenciler, edebiyat dersini ezber olarak gÃ¶rebiliyor. Ama bu yanlÄ±ÅŸ bir yaklaÅŸÄ±m. Sadece yazar eser ismi ezberleyerek baÅŸarÄ±lÄ± olunamaz. Edebiyat dersinde yapÄ±lmasÄ± gerekenler dÃ¶nem Ã¶zelliklerini iyi Ã¶ÄŸrenmek, belli baÅŸlÄ± yazarlar Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸmak ve genel edebiyat bilgilerini baÅŸta ÅŸiir bilgisi olmak Ã¼zere tekrar etmek. TÃ¼m yazar ve eserleri ezberlemeye Ã§alÄ±ÅŸmak kafanÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Bu da sÄ±navda soruyu yanlÄ±ÅŸ yanÄ±tlamanÄ±za neden olabilir.

TARÄ°HTE BÄ°LGÄ°LERÄ°NÄ°ZÄ° TAZE TUTUN

GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle tarih sadece sÃ¶zelciler deÄŸil, eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in de Ã¶nemli hale geldi. TYTâ€™de 5, AYTâ€™de ise eÅŸit aÄŸÄ±rlÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in 10, sÃ¶zelciler iÃ§in 21 soru bu alandan. TYTâ€™de daha Ã§ok yorumlamaya dayalÄ±, AYTâ€™de daha bilgi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± sorular geliyor. TYT iÃ§in kalan sÃ¼rede bol miktarda soru Ã§Ã¶zÃ¼n. Tarih bilgisiyle beraber yorum gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ de geliÅŸtirin. TM ve TS puan tÃ¼rleri iÃ§in Ã¶nemli olan AYT tarih kÄ±smÄ± ise bilgiyi sorguluyor. Bunun iÃ§in kalan sÃ¼rede bilgi eksikliklerinizi kapatacak yoÄŸun bir tekrar programÄ± uygulayÄ±n. YÄ±l iÃ§erisinde tuttuÄŸunuz ders notlarÄ±nÄ± tekrar edin.

FELSEFEDE KAVRAMLARI Ã–ÄžRENÄ°N

TYTâ€™de beÅŸ felsefe sorusu var. Bunlar her ne kadar klasik TÃ¼rkÃ§e paragraf sorusu gibi gÃ¶rÃ¼nse de bu metinleri anlayabilmek iÃ§in felsefi kavramlar ve doktrinleri bilmek gerekiyor. Bu nedenle kalan sÃ¼rede Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z sorular Ã¼zerinden de bu kavramlarÄ± Ã¶ÄŸrenin. AYT felsefe grubunda felsefeyle beraber psikoloji, mantÄ±k, sosyolojiden toplam 12 soru yÃ¶neltiliyor. Felsefe sorularÄ± daha Ã§ok yorum becerilerini Ã¶lÃ§erken sosyoloji, mantÄ±k, psikoloji kÄ±smÄ±nda bilgiye dayalÄ± sorular yer alÄ±yor. Bu Ã¼Ã§ alanda yoÄŸun bir konu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve tekrarÄ± yapÄ±n. SÄ±nav esnasÄ±nda ise felsefe grubu sorularÄ±nÄ± dikkatli okumaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Soru kÃ¶kÃ¼nÃ¼ dikkatle okuyun. YakÄ±n ÅŸÄ±klarda metinde gerÃ§ekten ne anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat edin.

COÄžRAFYADA HARÄ°TA BÄ°LGÄ°SÄ° Ã–NEMLÄ°

CoÄŸrafya demek, harita demek. BaÅŸarÄ±lÄ± olmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerin harita bilgilerinin Ã§ok iyi olmasÄ± gerekiyor. Bunun iÃ§in kalan sÃ¼rede mutlaka hem TÃ¼rkiye hem dÃ¼nya haritasÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irin, haritalarla haÅŸÄ±r neÅŸir olun. MÃ¼mkÃ¼nse odanÄ±za haritalar asÄ±n ve bunlarÄ± inceleyin. Grafik yorumlama da Ã¶nemli bir beceri. Ã‡ok sayÄ±da grafikli soru Ã§Ã¶zerseniz, avantaj saÄŸlayabilirsiniz. AYT daha bilgi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸundan Ã§Ä±kabilecek konularla ilgili yoÄŸun tekrar yapÄ±n, bol soru Ã§Ã¶zÃ¼n.

DÄ°N KÃœLTÃœRÃœ YORUMA DAYALI

TYTâ€™de din sorularÄ± daha Ã§ok yoruma dayalÄ±. Yine de bazÄ± terimler bilinmeli. Son dÃ¶nemde Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z TYT denemeleri Ã¼zerinden bu kavramlarÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n ve not alÄ±n. SÃ¶zelcileri ilgilendiren AYT kÄ±smÄ±nda ise zorlayÄ±cÄ± din sorularÄ± Ã§Ä±kabiliyor. Bilgiye dayalÄ± genel tekrar yapÄ±n.

BAÅžARIYI ARTTIRMAK Ä°Ã‡Ä°N 12 Ä°PUCU

Hacettepe Ãœniversitesi EÄŸitim FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, test esnasÄ±nda netleri yÃ¼kseltmenin yollarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶lÃ§me deÄŸerlendirme alanÄ±nda Ã¶nemli isimlerinden Prof. Dr. Gelbal, sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olmak iÃ§in iyi bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinin Ã¶nemli olduÄŸunu ancak test esnasÄ±ndaki stratejinin etkisinin de unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor. Prof. Dr. Gelbal, testte baÅŸarÄ±yÄ± arttÄ±rmak iÃ§in 12 yÃ¶ntemi ÅŸÃ¶yle sÄ±ralÄ±yor:

1-Â UYKUNUZU Ä°YÄ° ALIN: Uykunuzu mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca dÃ¼zene sokmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sadece sÄ±nav akÅŸamÄ± deÄŸil, sÄ±navdan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nceden erken yatmaya alÄ±ÅŸarak yeterli uyku aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uykusuzluk dikkat daÄŸÄ±lmalarÄ±na neden olabilir.

2- Ã–NCE SORU KÃ–KÃœNE BAKIN: Ã–ncelikle soru kÃ¶kÃ¼nÃ¼ okuyun. EÄŸer soruda ne istenildiÄŸini bilirseniz, verilen metni veya ÅŸekli daha analitik bir gÃ¶zle inceleyerek cevabÄ± bulmaya odaklanÄ±rsÄ±nÄ±z. Ã–nce verilen metni okuyup sonra ne sorulduÄŸuna bakmak ve ardÄ±ndan tekrar metni okumak, sÄ±nav zamanÄ±nÄ±n etkili kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engeller.

3-Â Ã‡OK HIZLI OKUMAYIN: SorularÄ± dikkatlice okuyup cevaplamanÄ±z sÄ±nav sÃ¼resini etkili kullanmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olur. Soru baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen sÃ¼reyi azaltmak iÃ§in gereÄŸinden fazla hÄ±zlÄ± okumak, dikkatsizce hatalar yapmaya neden olabilir. Genel olarak ayrÄ±lan ortalama sÃ¼reye gÃ¶re sorulara zaman ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

4-Â Ä°NATLAÅžMAYIN: SÄ±navda zor ve kolay sorular yer alacak. Bir kez okuyup zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorularda, inatlaÅŸÄ±p gereÄŸinden fazla zaman ayÄ±rmayÄ±n. DevamÄ±nda daha az sÃ¼re ayÄ±rarak cevaplayabileceÄŸiniz sorular da bulunabilir.

5-Â ÃœMÄ°TSÄ°ZLÄ°ÄžE KAPILMAYIN: Bu, diÄŸer adaylarla bir yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±. Cevaplanan doÄŸru sayÄ±lar, grup ortalamasÄ± ve standart sapmasÄ±yla birlikte puanlara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼r. ZorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorular sadece size deÄŸil, herkese Ã¶yle gelecektir. Bu nedenle Ã¼mitsizliÄŸe kapÄ±lmayÄ±n ve sonuÃ§larÄ± bekleyin.

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6- ÅžANSA BIRAKMAYIN: Åžans baÅŸarÄ±sÄ±, Ã§oktan seÃ§meli maddelerden oluÅŸan sÄ±navlarda hep vardÄ±r. Bunun puanlara girmesi bir hata. Bu nedenle Ã¶zellikle seÃ§me sÄ±navlarÄ±nda ÅŸans baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ham puanlardan arÄ±ndÄ±rma yoluna gidilir. SorularÄ± ÅŸansla cevaplamayÄ±n. Ancak sorunun seÃ§eneklerinde eleme yaptÄ±ysanÄ±z, kalan ÅŸÄ±klar arasÄ±ndan birini tercih edebilirsiniz.

7-Â Ä°ÅžARETLERKEN DÄ°KKAT EDÄ°N: Her soruyu Ã¶ncelikle test kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± Ã¼zerine iÅŸaretleyin. Makul bir sÃ¼rede cevap kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±na iÅŸaretleme yapmayÄ± unutmayÄ±n. Cevaplar kÃ¢ÄŸÄ±da iÅŸaretlenirken sÄ±nav stresiyle birlikte kaydÄ±rma yapÄ±labilir. Bu, neredeyse bÃ¼tÃ¼n doÄŸru bildiÄŸiniz sorularÄ±n yanlÄ±ÅŸ cevaplanmasÄ±na neden olabilir. CevaplamayÄ± dikkatli yapÄ±n.

8-Â Ä°LK CEVAPLARA GÃœVENÄ°N: SÄ±navÄ±n ilk zamanlarÄ±nda dikkatiniz en Ã¼st dÃ¼zeyde olacak. Bu sÃ¼re iÃ§erisinde verdiÄŸiniz cevaplara gÃ¼venin. SÄ±nav bittikten sonra tekrar baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda zihinsel yorgunluk da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§oÄŸu zaman doÄŸru yanÄ±t silinerek yanlÄ±ÅŸ ÅŸÄ±k iÅŸaretlenebiliyor.

9-Â Ã–NYARGIYLA YAKLAÅžMAYIN: Sorulara karÅŸÄ± Ã¶nyargÄ±lÄ± olmayÄ±n. Uzun soru genellikle atlanÄ±r ve baÅŸkasÄ±na geÃ§ilir. Oysa uzun olan daha kolay olabilir. Her soru iÃ§in makul sÃ¼re verildiÄŸinden hepsini okuyup cevaplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

10- ERKENDEN SINAV MERKEZÄ°NE GÄ°DÄ°N:Â SÄ±nav sabahÄ± herkes iÃ§in curcuna olur. SÄ±nav salonuna giderken kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n sÃ¼resi hep daha uzun gelir. Herkes yolumuzu engelliyor gibi algÄ±larÄ±z. Bunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z stresin birer gÃ¶stergesi. Bu nedenle sÄ±nav iÃ§in verilen saatte merkezde olacak ÅŸekilde erkenden yola Ã§Ä±kÄ±n. Bazen aynÄ± isimde iki farklÄ± okulda sÄ±nav yapÄ±labilir. AynÄ± isimle baÅŸlayan ilkokul, ortaokul ya da lise karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir. Buna dikkat edin.

11-Â ZAMANI UNUTMAYIN: Her salonda zamanÄ± gÃ¶sterecek saatler yer alÄ±r. CevapladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soru sayÄ±sÄ±yla kalan zamanÄ± iyi ayarlamanÄ±z gerekir. Zaman yetersizliÄŸi nedeniyle cevap veremediÄŸiniz soru kalmasÄ±n.

12-Â KAVRAMI ÅžIKTA GÃ–RÃœNCE ACELECÄ° OLMAYIN: SorularÄ± okuyup ne denilmek istenildiÄŸini iyi anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bazen doÄŸru olmayan seÃ§enekler iÃ§erisinde, verilen metinde geÃ§en aynÄ± kavram yer alabilir. Onu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde hemen iÅŸaretlemeyin. Bu gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§eldirici de olabilir.

YARIN: Matematikte sÃ¼rprizlere hazÄ±rlÄ±klÄ± olun