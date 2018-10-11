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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
11.10.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Sosyal sorumluluk yarışması başlıyor

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Sosyal sorumluluk yarışması başlıyor

Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışması ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’in yeni dönem başvuruları başladı. Gençler çevre, eğitim, finansal okuryazarlık, kültür-sanat, sağlık-spor ve toplumsal olmak üzere toplam altı farklı kategoride yarışacak. 10 bin TL ödüllü yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Şubat.

Kredi Kayıt Bürosu’nun düzenlediği, ‘Hayal Edin Gerçekleştirelimsosyal sorumluluk proje fikir yarışmasında 6’ncı dönem başladı. Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin, öğrencilerin ve yurtdışında üniversite okuyan tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak çevre, eğitim, findeks finansal okuryazarlık, kültür-sanat, sağlık ve spor ile toplumsal kategorileri altında yarışabileceği proje yarışmasını kazanan öğrenciler, ödüllerini alacak. 15 Şubat’a kadar başvuruya açık olan yarışmayla gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve harekete geçmeleri amaçlanıyor.

BÜYÜK ÖDÜL 10 BİN TL
Yarışmada, en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan projeye 10 bin TL verilecek. Her kategorinin birincilerine 5’er bin, ikincilerine 3’er bin, üçüncülerine 2’şer bin TL, dördüncülerine 1.000’er TL ve beşincilerine de 500’er TL para ödülü var. Tüm kategorilerde ilk beşe kalan projeler, sosyal medya oylamasına sunulacak. Oylama sonucunda ‘Sosyal Medya Birincisi’ olan proje, 5 bin TL para ödülü kazanacak. Kategori birincilerine Kredi Kayıt Bürosu’nda staj imkânı da sunulacak.

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