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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.05.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Sosyal medyanın gündemi #ÜniversitelerBölünmesin

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Sosyal medyanın gündemi #ÜniversitelerBölünmesin

İstanbul ve Gazi’nin de aralarında bulunduğu toplam 13 üniversitenin bölünerek yeni yükseköğretim kurumları kurulmasıyla ilgili yasa tasarısı tartışmaları sürüyor. İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, akademisyenleri ve personeli günlerdir uygulamanın geri çekilmesi için nöbet tutarken konu sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da #ÜniversitelerBölünmesin hashtag’i açılarak tasarının geri çekilmesi istendi.

Aralarında İstanbul ve Gazi gibi büyük ve köklü üniversitelerin de bulunduğu 13 yükseköğretim kurumunun bölünerek yeni üniversiteler kurulmasıyla ilgili yasa tasarısının Meclis’teki görüşmelerine ara verildi. Bölünecek üniversitelerden özellikle İstanbul Üniversitesi’ne ait Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, akademisyenleri ve personeli de günlerdir nöbet tutarak fakültelerinin yeni kurulacak yükseköğretim kurumuna devredilmesine engel olmaya çalışıyor. Gazi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri de bölünmeyi istemiyor. Bununla birlikte konu sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da hashtag açan kullanıcılar #ÜniversitelerBölünmesin çağrısı yapıyor.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Hatice‏ @haticeegny
Bizim final takvimimiz açıklanmış! Artık iyi bir haber verin de biraz da finaller için strese girelim, olması gerektiği gibi #ÜniversitelerBölünmesin

cheliberty‏ @cheliberty1
#üniversitelerBölünmesin akan çatılara, bahçesindeki kedilere, ağacına kuşuna, her türlü imkansızlığına rağmen gönül verdik biz bu üniversiteye.

Olcay Kiriş‏ @olcayhande7
Umut Balonlarımız patlamasın, Tasa Yasarısı* geri çekilsin! #ÜniversitelerBölünmesin

Bakhtiyar Memmedzade‏ @bmzade
İstanbul Üniversitesi: Bize ecdadımız Fatih Sultan Mehmed'in emanetidir.. Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yön veren üniversitedir.. Tarihten geleceğe bilim köprüsüdür. Bilim Köprüsünü Yıkmayın... #ÜniversitelerBölünmesin

Hilal Kaya‏ @hilaalkkaya
Yeni üniversitelerin kurulmasına karşı değiliz, olamayız. Ama en köklü üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler yapılmaya çalışılmasına sonuna kadar karşıyız, bunun hiçbir yararı olmayacaktır, yapamazsınız. #ÜniversitelerBölünmesin

Osman Acun‏ @acunosman
Benim bir hikayem var. Artık sınıf arkadaşlarım, hocalarım yok. Benim yeni bir ailem var ve sonuç ne olursa olsun biliyorum ki ben bu süreçte o aileyle Cerrahpaşa’yı bir kez daha kazandım. Ben seninle gururluyum sen de bu mücadelenle gurur duy CERRAHPAŞA #ÜniversitelerBölünmesin

Başak Işıldar‏ @isildarbasak
Bizler; üniversitelerin gerçek sahipleri olarak 14 gündür bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Duydunuz mu? Dinlediniz mi? Lütfen kaygılarımızı, isteklerimizi görmezden gelmeyin. #ÜniversitelerBölünmesin

Serar‏ @serargulen
İstanbul Üniversitesi’nin marka olmasında, bugünlere kadar bozulmadan, gelişerek gelmesinde ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olmasında bütün fakültelerin emeği vardır. Hiçbir fakültenin emeği yadsınamaz. Biz bir bütünüz. #ÜniversitelerBölünmesin #ormanfakültesinedokunma

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