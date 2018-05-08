Sosyal medyanın gündemi #ÜniversitelerBölünmesin
İstanbul ve Gazi’nin de aralarında bulunduğu toplam 13 üniversitenin bölünerek yeni yükseköğretim kurumları kurulmasıyla ilgili yasa tasarısı tartışmaları sürüyor. İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, akademisyenleri ve personeli günlerdir uygulamanın geri çekilmesi için nöbet tutarken konu sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da #ÜniversitelerBölünmesin hashtag’i açılarak tasarının geri çekilmesi istendi.
Aralarında İstanbul ve Gazi gibi büyük ve köklü üniversitelerin de bulunduğu 13 yükseköğretim kurumunun bölünerek yeni üniversiteler kurulmasıyla ilgili yasa tasarısının Meclis’teki görüşmelerine ara verildi. Bölünecek üniversitelerden özellikle İstanbul Üniversitesi’ne ait Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, akademisyenleri ve personeli de günlerdir nöbet tutarak fakültelerinin yeni kurulacak yükseköğretim kurumuna devredilmesine engel olmaya çalışıyor. Gazi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri de bölünmeyi istemiyor. Bununla birlikte konu sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da hashtag açan kullanıcılar #ÜniversitelerBölünmesin çağrısı yapıyor.
İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
Hatice @haticeegny
Bizim final takvimimiz açıklanmış! Artık iyi bir haber verin de biraz da finaller için strese girelim, olması gerektiği gibi #ÜniversitelerBölünmesin
cheliberty @cheliberty1
#üniversitelerBölünmesin akan çatılara, bahçesindeki kedilere, ağacına kuşuna, her türlü imkansızlığına rağmen gönül verdik biz bu üniversiteye.
Olcay Kiriş @olcayhande7
Umut Balonlarımız patlamasın, Tasa Yasarısı* geri çekilsin! #ÜniversitelerBölünmesin
Bakhtiyar Memmedzade @bmzade
İstanbul Üniversitesi: Bize ecdadımız Fatih Sultan Mehmed'in emanetidir.. Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yön veren üniversitedir.. Tarihten geleceğe bilim köprüsüdür. Bilim Köprüsünü Yıkmayın... #ÜniversitelerBölünmesin
Hilal Kaya @hilaalkkaya
Yeni üniversitelerin kurulmasına karşı değiliz, olamayız. Ama en köklü üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler yapılmaya çalışılmasına sonuna kadar karşıyız, bunun hiçbir yararı olmayacaktır, yapamazsınız. #ÜniversitelerBölünmesin
Osman Acun @acunosman
Benim bir hikayem var. Artık sınıf arkadaşlarım, hocalarım yok. Benim yeni bir ailem var ve sonuç ne olursa olsun biliyorum ki ben bu süreçte o aileyle Cerrahpaşa’yı bir kez daha kazandım. Ben seninle gururluyum sen de bu mücadelenle gurur duy CERRAHPAŞA #ÜniversitelerBölünmesin
Başak Işıldar @isildarbasak
Bizler; üniversitelerin gerçek sahipleri olarak 14 gündür bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Duydunuz mu? Dinlediniz mi? Lütfen kaygılarımızı, isteklerimizi görmezden gelmeyin. #ÜniversitelerBölünmesin
Serar @serargulen
İstanbul Üniversitesi’nin marka olmasında, bugünlere kadar bozulmadan, gelişerek gelmesinde ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olmasında bütün fakültelerin emeği vardır. Hiçbir fakültenin emeği yadsınamaz. Biz bir bütünüz. #ÜniversitelerBölünmesin #ormanfakültesinedokunma
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