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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
29.04.2019 - 16:29, Son Güncelleme:/

Sosyal bilimler liseleri ulusal öğrenci sempozyumu başladı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Şükrü Gündemir, "Ülkemizde de kendi dilini en iyi şekilde kullanan, milli değerlerine bağlı, dünyayla entegre olmuş sosyal bilimciler yetiştirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Sosyal bilimler liseleri ulusal öğrenci sempozyumu başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Sosyal Bilimler Liseleri 11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’ Trabzon'da başladı. Vali İsmail Ustaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan sosyal bilimler liselerinin geleceğin teminatı gençlerin eğitimi açısından önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi. Ülkelerin hukuk adamları, yöneticileri, edebiyatçıları ve tarihçilerinin yetişmesinde en önemli görevin sosyal bilimler liselerine ait olduğunu belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:
"Bugün sempozyumda tüm insanlığın problemi olan göçün toplumsal etkileri, savaşlar, iklim değişikleri konularının öğrencilerimiz tarafından tartışılması ve fikirler geliştirmesi de bu liselerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dünyada iç savaşlar, terör, ekonomik bunalımlar gibi nedenlerle çok ciddi göçler yaşanıyor. Ülkemiz de bunu en fazla yaşayan ülkelerin başında geliyor. Bulunduğu coğrafya, stratejik pozisyonu nedeniyle yüzyıllardır Anadolu, göçlerin merkezi haline gelmiş, göç güzergahının, göç koridorunun ana merkezi oldu. Bizim ülkemiz göç anlamında 1951’de Cenevre Antlaşması'nın yüklediği birçok yükümlülüğü yerine getiren bir ülke. Bu kapsamda Türkiye'deki göçmenlere ve mültecilere yönelik sistemli düzenlemelerle ortaya çıkması muhtemel birçok sorunun da önüne geçilmesine çalışılıyor."

‘TOPLUMLARIN KALKINMASINDA SOSYAL BİLİMLER YOL GÖSTERİCİ VE ÇIĞIR AÇICI’
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Şükrü Gündemir ise toplumsal sorunların giderilmesinin ancak sosyal bilimler alanında üretilmiş bilgilerle mümkün olacağını belirtti. Ülkelerin mevcut ve gelecekteki sorunlarının sosyal bilimler alanında üretilen bilgiler ve iyi yetişmiş sosyal bilimciler tarafından çözülebileceğine dikkati çeken Gündemir, "Toplumların kalkınmasında sosyal bilimler yol gösterici ve çığır açıcı. Bu nedenle ülkemizde de kendi dilini en iyi şekilde kullanan, milli değerlerine bağlı, dünyayla entegre olmuş sosyal bilimciler yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Bu eğitimlerin öğrenciye ortaöğretim düzeyinde verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenlerle sosyal bilimler liselerini açtık çünkü güçlü bir edebiyatçımızın, sosyoloğumuzun, felsefecimizin, hukukçumuzun, tarihçimizin, diplomat ve bürokratımızın yetişmesine önem vermek zorundayız” dedi.

Türkiye'de açılan sosyal bilimler liselerinin sayısının 90 olduğunu söyleyen Gündemir, bu okullarda yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin görev yaptığını ve 40 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ise sempozyumun başarılı geçmesini temenni ederek, sempozyum boyunca gençlerin özellikle düşünme alanında tematik konularda güzel girişimlerde bulunacağına ve çok güzel fikirler ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ‘21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri’ konulu panelde, ‘Göçün Toplumsal Etkileri, Savaşın Değişen Yüzü, İklim Değişikliği ve Çevre’ konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Panel sonunda Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından ‘Trabzon Yöresel Giysi ve Yayla Göçü Temalı Sergisi’nin açılışı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 75 okul, 95 öğrenci, 74 danışman öğretmen, 59 müdür ve 11 müdür yardımcısının katıldığı sempozyum, 30 Nisan’da sona erecek.

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