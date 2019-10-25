Son Durum: 2019 KYK Burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?
KYK, kredi ve burs sonuçları başvuru yapan öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Kurumun resmi internet sitesinde henüz resmi bir sonuç olmaması ile birlikte geçen sene bursların açıklandığı tarih aralığı öğrencilerin araştırdığı konular arasında. Peki KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı mı?
KYK kredi ve burs başvuru sonuçları, YURTKUR'un birden fazla bakanlık ile bilgi paylaşımı yapması sonrasında netlik kazanacak. Bakanlıklardan, öğrencilerin KYK burs ve kredi başvurusu yaparken verdiği bilgileri teyit edecek olan YURTKUR, sonuçları bu aşamanın ardından açıklayacak. Peki, KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı burs ve kredi sonuçları hakkında bazı bilgiler
KYK KREDİ VE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında bu yıl KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
KYK BURSLARI NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredi ödemeleri yeni yılda artış gösterecek. 2018 yılında lisans öğrencilerine 470 TL ödenirken 2019 yılında 500 liraya çıkarılan KYK burs ve kredi ödemeleri, bu yıl da benzer bir artış gösterecek ve hesaplara zamlı olarak yatırılacak.
Geçtiğimiz yıl KYK bursları için lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı alınmıştı.
Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.
Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.
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