YKS'ye 2.5 milyondan fazla aday girecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2.5 milyondan fazla adayın katılacağını söyledi. Aygün, üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak 2019 YKS' ile ilgili bilgileri paylaştı.

Aygün, şunları söyledi:

"YKS, kurumumuzun uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavı uygulamak için hazırız. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak.

YKS, kurumumuzun uyguladığı sınavların en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınavı. Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi de dahil olmak üzere toplam 188 sınav merkezinde uygulanacak. YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 aday girecek.



Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Bu sınav için 175 bin 241 adet sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evrakları basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evraklarının, il ve ilçelere naklinde 420 şehirler arası nakil aracı kullanıldı. Sınavı uygulamak için hazırız. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak.

TYT'YE 2 MİLYON 515 BİN 91 ADAY KATILACAK

15 Haziran 10.15'te yapılacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91 aday katılacak. TYT için 8 bin 35 bina kullanılırken salon sayısı 137 bin 803 olacak. TYT'ye 6 bin 609 engelli aday girecek. TYT'de 371 bin 522 kişi görev alacak.

16 Haziran saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday katılacak. AYT'ye 4 bin 859 engelli aday girecek. 6 bin 450 bina sınav için hazır olacak. 107 bin 442 salonda sınav gerçekleştirilecek. AYT'de 295 bin 601 kişi görev alacak. 16 Haziran saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 137 bin 773 aday girecek. YDT'ye 347 engelli aday katılacak. 871 binada ve 10 bin 17 salonda sınav gerçekleştirilecek. Sınavda 25 bin 855 kişi görev alacak.



2018 YKS'de, TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylardan 2019 TYT'ye girmeden bu puanları kullanmak için başvuran aday sayısı da 13 bin 19.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halindeyiz. Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladı. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz. 188 sınav merkezimizin Valileri ve Kaymakamlarıyla sürekli temas halindeyiz. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza ve valilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav ve güvenlik görevlisi görev alacak. Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

SINAV SONUCU NE OLURSA OLSUN AİLELER EVLATLARININ YANINDA OLMALI

Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar evlatlarının yanında olmalı. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir. Her gencin mutlaka başarılı olacağı bir alan bulunuyor. Gençlerimiz kendilerine güvensin. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalı."