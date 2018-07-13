KPSS/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... İşte KPSS 2018/1 alan kadroları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKPSS/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... İşte KPSS 2018/1 alan kadroları
GeriEğitim KPSS/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... İşte KPSS 2018/1 alan kadroları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
13.07.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

KPSS/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... İşte KPSS 2018/1 alan kadroları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KPSS/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı... İşte KPSS 2018/1 alan kadroları

KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Memur, tekniker, mühendis, mimar ve avukat başta olmak üzere birçok alanda sağlanacak olan istihdam kapsamında KPSS 2018/1 başvuruları 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 'aday işlemleri' sayfası üzerinden görüntüleyebilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2018/1 sonuçları açıklandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercihte bulunan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.

Edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için 115 bin 863 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti.

KPSS 2018/1 LİSANS ALANINDAKİ KADROLAR
Memur, Mimar, Antrenör, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis, Kütüphaneci, Programcı, Avukat, Bilgisayar işletmeni, Sekreter, Hemşire, Psikolog, Veteriner Hekim, Çözümleyici, Fizikçi, Kimyager, Diyetisyen, Fizyoterapist, Odyolog, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Grafiker, İcra Memuru, İstatistikçi, Müze Araştırmacısı, Apron Memuru, Arff Memuru, Veteriner, Biolog.

KPSS 2018/1 ÖNLİSANS ALANINDAKİ KADROLAR
Sağlık Teknikeri, Memur, Şoför, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Aşçı, Laborant, Programcı, Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hemşire, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İcra Memuru, Anbar Memuru, Arff Memuru, Teknik Ressam, Muhasebeci, Orman Muhafaza Memuru.

KPSS 2018/1 ORTAÖĞRETİM ALANINDAKİ KADROLAR
Hayvan Bakıcısı, Teknisyen, Şoför, Kaloriferci, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Teknik Ressam, Vagon Teknisyeni. 

KPSS 2018/1 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Yerleştirme TürüTercih Yapan AdayKontenjan YerleşenBoş Kontenjan
ORTAÖĞRETİM25.20080800
ÖNLİSANS48.3276096090
LİSANS42.3367837821

KPSS 2018/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

Suriyeli çocuklar için 6 okul

Üniversitelilere Londra’dan mimarlık ödülü