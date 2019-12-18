Sömestirde ‘uzaya çıkın’

Uzay eğitimi merkezi Uzay Kampı Türkiye, yarıyıl tatilinde, 7-15 yaş arasındaki çocuklar ve ailelerine yönelik ilginç ve eğlenceli program seçenekleri sunuyor. Tatile özel programlar arasında anne-babaların 7-10 yaş arası çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri iki günlük Aile-Çocuk Uzay Kampı; 9-15 yaş arası öğrencilere özel iki günlük Yıldızlar ve Gezegenler Macerası ve Mars’a Seyahat; üç günlük Minecraft Yeni Ufuklar; beş günlük Uzay Yolcuları ve Robot Aktiviteli Uzay Yolcuları programları yer alıyor. Konaklamalı programın katılımcıları; astronot simülatörlerinin kullanımı, teleskopla gökyüzü gözlemi, Hurricane 360 VR ve Riot 3D simülatörlerinde sanal gerçeklik deneyimi, dijital yıldızevinde astronomi dersleri gibi etkinliklere katılırken aynı zamanda takım çalışması, zaman yönetimi, kendi başına iş yapabilme gibi yetkinliklerini geliştirebilecek.

GÜNLÜK GEZİLER DE VAR

Konaklamalı programların yanı sıra, ailelerden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan günlük tur seçenekleri de bulunuyor. 7-15 yaş grubundan çocukların ebeveynleri veya 18 yaşından büyük refakatçiyle katılabilecekleri üç saatlik ‘Ailelere Özel Günlük Tur’unda ailelerin Uzay Kampı’nı keşfetmeleri amaçlanırken, 9-15 yaş arası katılımcıların katılabildiği bir günlük ‘Uzay Serüveni’ programında 1/6 Yerçekimi Koltuğu simülatörüyle ‘Ay’da Yürüyüş’ deneyimi yaşatılacak.