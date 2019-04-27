Soma'da yaşamını yitiren madencilerin çocuklarına 4 milyon liralık burs
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "2014'ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira burs desteği sağlandı" diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ‘Soma Bursiyerleri Buluşma Etkinliği’, Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin de katıldığı etkinlikte 2014'teki maden kazasından bu yana burs alan maden şehitlerinin çocukları ve aileleriyle bir araya gelindi.Etkinlikte konuşan Bilgili, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Soma maden şehitlerinin çocuklarına burs vermeye başlandığını, burs alan çocukların tüm eğitim öğretim hayatı boyunca destek alacağını belirtti. Sadece şehit madencilerin değil kazadan yaralı kurtulan madencilerin çocuklarına da destek olduklarını anlatan Bilgili, şöyle konuştu:
"Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci ve yaralı olarak kurtulan maden işçilerinin okul çağında olan çocuklarına öğrenim desteği sağlamak amacıyla bakanlığımız ile Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Ferit F. Şahenk, Milli Eğitim Vakfı (MEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOGV) arasında protokol imzalandı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen protokol kapsamında ilgili vakıf ve dernekler aracılığıyla okul öncesinden yükseköğrenime kadar eğitim gören öğrencilere eğitim bursu desteği veriliyor. 2014'ten bugüne kadar 508 öğrenciye yaklaşık 4 milyon lira burs desteği sağlandı."
Konuşmaların ardından Bilgili ve Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz tarafından TED, TEV, MEV ve TOGV temsilcilerine desteklerinden ötürü plaket verildi. Daha sonra Ahmet Emre Bilgili ve beraberindeki heyet, etkinlik kapsamında Cemil Meriç Anadolu Lisesi bahçesinde, bursiyer öğrenciler için oluşturulan etkinlik ve aktivite çalışmalarını inceledi, öğrencilerle atölye çalışmalarına katıldı, öğretmenlerden bilgiler aldı. Etkinliğe, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, maden şehitlerinin aileleri ve çocukları ile öğretmenler katıldı.
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