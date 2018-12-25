Sivas’ta okullara 1 gün kar tatili
Sivas’ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Meteoroloji verilerine göre, Sivas’ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu.
Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."
BOZÜYÜK'TE İSE TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA
Öte yandan Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, kar yağışı sebebiyle taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada, kar yağışının en çok etkili olduğu ilçeye bağlı köylerde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için, yarın (26 Aralık 2016 Çarşamba) okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.
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