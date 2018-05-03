Şırnak'ta '2'nci Öğrenme Şenliği' başladı
Şırnak İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlükleri iş birliğiyle düzenlenen '2'nci Öğrenme Şenliği' törenle açıldı. Şenlik iki gün boyunca devam edecek.
Şırnak Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlükleri iş birliğiyle "2'nci Öğrenme Şenliği" yapıldı. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle açılışı yapılan şenlikte, kent merkezi ve ilçelerin halk eğitim merkezlerince teknoloji, el sanatları, resim, spor ve TÜBİTAK projeleri sergilendi.
Vali Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.
Aktaş, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İdil, Cizre, Silopi, Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile il merkezinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan tüm çalışmaların sergilendiğini belirtti.
Vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çok güzel programların yapıldığını söyleyen Vali Aktaş, şöyle konuştu:
"Huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmiş bir program oldu. İnsanımızın huzuru, esenliği ve imkanı gördüğünde neler yapabileceğini ve ne kadar içten olduğunu burada görmüş olduk. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Şenlik iki gün sürecek.
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