Sıralamayı matematik etkileyecek

Üniversiteye girebilmek için 2.5 milyonu aşkın öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) iki gün süren maratonu dün sona erdi. Cumartesi yapılan Temel Yeterlilik Testi’nin ardından dün de 2 milyon 24 bin 596 aday Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT), 137 bin 773 kişi ise Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girdi. Adaylar, AYT’de 180 dakikada 40’ar soruluk ‘Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1’, ‘sosyal bilimler-2’, ‘matematik’ ve ‘fen bilimleri’ testlerini çözdü. YDT adayları da 120 dakikada Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin birinden 80 soruyu yanıtladı. Adaylar, sınav sonuçlarını 18 Temmuz’da öğrenecek. Tercih kılavuzunu ÖSYM açıklayacak. Doğa, Nesibe Aydın, Fen Bilimleri, Kültür, Bilfen, Bahçeşehir kolejleri uzmanları sınavı şöyle değerlendirdi:

10 NETİN ÜZERİ BAŞARI

MATEMATİK: Ortalamanın üstü zorlukta. Genel olarak 11 ve 12’nci sınıf konularından analiz düzeyinde, birkaç kazanımı içinde barındıran sorulardan oluşuyordu. 12’nci sınıf konularındaki türev ve integral kazanımları azaltılsa da sınavdaki soru sayısı ve zorluk derecesi azalmadı. Geometri soruları klasik değildi, seçici ve analitik ağırlıklıydı. Sorulardaki azalma ise dikkat çekti. Süreklilik, türevin grafiği ve türevin geometrik yorumu, parabol, polinom, dairede alan, analitik-çember analitiği soruları sınavın belirleyicisi olacak. Sorular bilgi ağırlıklı ve işlem gerektirdiğinden 10 netin üzerine çıkılan sonuç, başarılı olarak değerlendirilebilir. Matematik sonucu sıralamayı etkileyecek.

EŞİT DAĞILIMLIYDI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 24 soruluk Türk dili ve edebiyatı testinin üç sorusu anlama ve yorumlamaya yönelikti. Dikkat çekici nokta ise dört yıllık edebiyat müfredatından sorular neredeyse eşit dağılımlıydı. Geçmiş yıllarda edebiyatta Cumhuriyet dönemi ya da divan edebiyatı gibi konular testin odak noktaları olurdu. Bu yıl adaylar, tüm müfredatı ölçen sorularla karşılaştı. Dolayısıyla ölçme değerlendirme açısından daha güçlü olduğu söylenebilir. Dikkat çekici bir nokta da metin tahlili sorularının önem kazanması.

YORUM YETENEĞİ ÖLÇÜLDÜ

FİZİK: Geçmiş yıllardan farklı olarak bilgi sorularından çok, analiz ve sentez yapmayı gerektiren sorular çıktı. Konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayatla özdeşleştirerek sorgulayan sorular vardı. Sınav sonucunu kesinlikle etkileyecek. Geçen yılki sınav sorularının 8’inde şekil varken, bu yıl sınavda 3-4 görsel içeren soru çıktı. Yeni nesil fizik sorularına sadece formül ve işlem mantığıyla yaklaşan öğrenciler zorlanacak, yorum yeteneğini önplana çıkararak hazırlananlar daha başarılı olacak.

SÜRPRİZ YOKTU

KİMYA: ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla birebir uyuşan sorular vardı. Bu nedenle bir sürprizle karşılaşılmadı. Her üniteden soru çıktı. Ancak organik kimyanın fonksiyonel gruplarına yer verilmedi. Genel hatlarıyla bilgi, matematiksel işlem, kavram bilgisi ölçmeye yönelikti. Sınavda öğrencilerin doğru cevaba ulaşmada zorlanacağı görüldü. Matematiksel işlem yapılarak çözülmesi gereken beş soru vardı.

DAHA ZOR

BİYOLOJİ: Müfredata uygun, zorluk bakımından dağılım kolay, orta ve zor düzeyde. Konu içerikleri geçmiş yıllara benzer. Çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken, çok azı yoruma dayalıydı. Bazı sorularda ise birden fazla kazanım bir arada ölçüldü. Geçen yıla göre, ayırt edici ve zorluk düzeyi daha fazla.

KAVRAM BİLGİSİ İSTENDİ

TARİH: Özellikle iki soru seçici. Farklı dönemleri mukayese etmesi ve benzerlik kurmada 2018 AYT’den ayrılıyor. Bu nedenle Sosyal Bilimler Testi’nde belirleyici olabilir. Sorular, ders içeriklerine eşit dağıtılmış. Zorluk düzeyleri geçen yılla aynı. Her iki bölümde de sorular arasında kavram bilgisine dayalı ve paragraftaki bilgilerden yola çıkarak yorum yapma becerisini ölçen sorular vardı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinden soru gelmemesi dikkat çekiciydi.

GÜNCEL BİLGİLER SORULDU

COĞRAFYA: Geçen yıllara göre harita bilgisi isteyen sorular yerini daha güncel bilgi ve yorum içerikli sorulara bıraktı. Nüfus, ekonomik coğrafya, küresel örgütler, çevre sorunları, doğal afetler, doğal kaynaklar gibi güncel konular önem kazandı. Sorular çok zor değildi.

EN KOLAY TEST

FELSEFE GRUBU: Sosyal Bilimler-2’nin en kolay testi. Kavram ve paragraf yorumlamaya dayalı, detayla yormayan sorulardan oluştu. Sosyolojide günlük hayatın içinden seçilmiş, anlaşılması kolay, akıl yürütmeyle doğru sonuca ulaşabilmeye yönelik; psikolojide kavramların sorgulandığı; mantıkta ise bilgiyi kullanmayı gerektiren ama zorlamayan sorular vardı.

BİLGİ ÖLÇTÜ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Bilgi ölçecek nitelikte. Altı sorudan dördü bilgiye, ikisi ise yoruma dayalıydı.

ÜNİVERSİTE HAYALİ ENGEL TANIMADI

Edirne’de YKS’ye giren yüzde 91 bedensel engelli Kadir Berke Öz için bir okutman bir de kodlayıcı öğretmen görevlendirildi. Edirne 80’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni üstün başarı belgesiyle bitiren Öz için yaklaşık 3 saat boyunca bir öğretmen soruları okudu, diğeri adayın cevabına göre kodlama yaptı. Öz, sınavının çok güzel geçtiğini, sadece matematik sorularında zorlandığını söyledi.

BÜŞRA SORUSU TREND OLDU

Matematikte küs olan iki arkadaş Büşra ve Ayça’nın yan yana gelmemek üzere kaç farklı kombinasyonla masaya oturabilecekleri sorusu sosyal medyanın gündemindeydi. Adayların Twitter’daki bazı yorumları şöyle: Naciyenur Macar @NaciyenurM: Ayça’yla Büşra isminden büyük ihtimalle ömrüm boyunca nefret edeceğim gibi gözüküyor

HERRY POTTER @Ramazanygit: Ayça ve Büşra küser ama çilesini 2.5 milyon öğrenci çeker...

Tuğçe Ceylan @Tugceceylan2727: Ayça ve Büşra siz niye küsüyorsunuz ya prenses dianayı da çağırın bulun işte orta yolu oturun bir yere

esmerguzeli @yprktas: Allah seni bildiği gibi yapsın ÖSYM. Ayça’yla Büşra madem küs niye aynı ortama sokuyorsun? Soru mu çözüyoruz yoksa Ayça’yla Büşra’nın nazını mı belli değil

YKS’DE BİR SORU İPTAL

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) yer alan ve tartışmalar yaratan matematik sorusunu iptal etti. Buna göre Temel Soru Kitapçığı’ndaki Matematik Testi’nin 7’nci sorusu değerlendirme dışı bırakılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamada, iptaline karar verilen soruların değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacağı belirtildi. Ayrıca YKS soru kitapçıkları ve cevapları ÖSYM’nin internet adresinde erişime açıldı.

DİANA’LI SORULAR

TYT ve AYT’de iki gün arka arkaya çıkan Prenses Diana sorusu da adayları şaşırttı. TYT’de verilen paragrafta Diana’nın hayatının filme çekilmesi anlatıldı. Metinde filmin çok içeriden bulunduğu belirtilerek ‘içeriden’ kelimesinin ne anlama geldiği soruldu. AYT’de ise bir hikâye verilerek Diana’nın ölümünün haber yapılması ve televizyonun insanlar üzerindeki etkisi üzerine bir soru yer aldı.